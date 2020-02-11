Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T07:17+0300
https://ria.ru/20200211/1564526366.html
В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564409311_0:120:3152:1893_1036x0_80_0_0_f5d88e15f9fd2e378fa57c049f95bb50.jpg
РИА Новости

В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ

07:06 11.02.2020 (обновлено: 07:17 11.02.2020)
857
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Аппарат искусственной вентиляции легких. Архивное фото
УФА, 11 фев – РИА Новости. Анонимный врач-анестезиолог, якобы отключавший ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких в пермской больнице, не обнаружен в Перми, сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
После появления в интернете видеобращения мужчины в медицинском халате, утверждавшего, что он отключал ветеранов от ИВЛ, этого человека искали в Кирове. Затем в СМИ появилась информация, что этот врач-убийца - из Перми. Минздрав Пермского края, следственные органы и прокуратура организовали проверку, чтобы выяснить достоверность этих данных.
Мелехова написала в Instagram, что "информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась".
"Независимые эксперты, специалисты минздрава Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы", - написала Мелехова.
Как ранее сообщило издание readovka.ru, на форуме "Двач" мужчина, представившийся медиком, заявил, что убивает пациентов, отключая аппарат искусственной вентиляции легких. Мужчина сообщил о десяти убитых им пациентах. Интернет-пользователи вычислили анонимного автора по бейджу. По их мнению, это сотрудник Кировского госпиталя ветеранов войн. Издание привело его имя. Организованная минздравом Кировской области проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства этого сотрудника. Свою проверку начали СК и прокуратура. В субботу глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что медработника, о котором шла речь, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты.
Деткое отделение городской больницы
Вчера, 08:00Специальный репортаж
Почему в наших больницах умирают люди, которых можно было спасти
811181
Обсудить 3
ПермьПроисшествия
Рекомендуем
Колбаса
Жительница Тулы рассказала, как взорвалась купленная колбаса
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Актриса Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс пообещала "придушить" блогера из-за слов о ребенке
Школьный класс
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга народа
В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности
Алексей Фалькин и Евгений Кряжев
"Перепутали с маньяком": уралец девять лет провел в психбольнице
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Предчувствие новой войны. Какой совет получил Зеленский от Помпео
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Нефтеперерабатывающий завод
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Пентагон в Вашингтоне
Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал создать "самые мощные" ядерные силы в мире
Учитель в классе школы
В Приморье сменили классы объяснявшей правила на примере мата педагогу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12В провинции Хубэй уволили двух высокопоставленных чиновников
09:11В Таиланде зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
09:08Минфин предложил повысить налог на добычу угля, сообщили СМИ
09:07В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
09:05Филиппины уведомили США о прекращении действия соглашения о ВС
08:56Томская школьница рассказала о письме от Стивена Кинга
08:52Пекин не одобряет строгие ограничения из-за коронавируса на местах
08:52Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы, сообщили СМИ
08:47В Новосибирске экс-полицейского получил восемь лет колонии за взятку
08:46В Анапе потушили пожар на производстве металлопластиковых конструкций
08:46Эксперт прокомментировал планы Трампа по Венесуэле
08:41На Урале при столкновении двух машин на трассе погибли три человека
08:38Блумберг победил на праймериз в поселке Нью-Гэмпшира от двух партий
08:36Роскачество рассказало о покупках в зарубежных интернет-магазинах
08:36Чартер "Ираэро" вывез из Иркутска в Харбин 55 граждан Китая
08:21Китайские власти заявили о необходимости возобновить производство
08:21Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
08:19СМИ: не менее 15 человек погибли при крушении судна у Бангладеш
08:17Прокуратура в ЯНАО обязала провести ремонт в школе, где прорвало трубу
08:16Летевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск
Лента новостейМолния