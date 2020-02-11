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В Казахстане рассказали о ситуации на юге страны, где были беспорядки
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РИА Новости

В Казахстане рассказали о ситуации на юге страны, где были беспорядки

06:30 11.02.2020
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© Sputnik / Тимур БатыршинАвтомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана
Автомобили, сожженные во время массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахастана
© Sputnik / Тимур Батыршин
НУР-СУЛТАН, 11 фев - РИА Новости. Ситуация на юге Казахстана, где беспорядки привели к человеческим жертвам, стабильная, сообщил во вторник аким (глава) Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.
Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
"На сегодня в целом в Кордайском районе Жамбылской области ситуация стабильная. Все правоохранительные органы совместно с местными исполнительными органами ведут работу", - сказал Сапарбаев на заседании правительства.
Он отметил, что за пять дней за врачебной помощью обратились после случившегося 19 сотрудников полиции. "Всем семьям погибших оказывается помощь. Члены комиссии от имени главы государства выразили соболезнования", - сказал глава региона.
По его словам, в Кордайской больнице находятся 13 человек, еще 20 - в Алма-Ате. "Люди, которые находились в Киргизии, мы перевезли их в Алма-Ату и Тараз. Там сейчас нет людей, всем оказывается врачебная помощь", - сообщил Сапарбаев.
По его словам, будут подготовлены предложения по оказанию помощи пострадавшим в результате беспорядков. "Со вчерашнего дня все школы и детсады работают в обычном режиме, во всех магазинах тоже начата работа", - сообщил Сапарбаев, добавив, что ситуация находится под контролем.
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Массовые беспорядки в КазахстанеКазахстанВ мире
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