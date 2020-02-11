Ницой обругала участников и жюри национального отбора на Евровидение

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. писательница Украинская писательница Лариса Ницой подвергла критике участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за использования русского языка. Соответствующий пост она разместила в своем Facebook

Так, писательница обвинила одну из участниц отбора, учившуюся в Великобритании певицу Екатерину Гуменюк (Assol), в "пренебрежительном отношении" к украинскому языку из-за того, что та во время эфира иногда переходила на русский. По словам Ницой, певица "просто еще не научена уважать украинский язык".

Из-за использования русского языка писательница также оскорбила членов жюри и организаторов отбора, включая артиста Андрея Данилко (более известен по сценическому образу Верки Сердючки. – ред.) и продюсера передачи Руслана Квинту.

По словам Ницой, использование русского языка на конкурсе является чьим-то "специальным решением" для "ослабления" украинского. "Спецразработка, чтобы, не дай бог, не заговорили все на украинском", - заявила писательница.

Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта".

В прошлом году из-за скандала вокруг отбора кандидатов на Евровидение Украина отказалась от участия в конкурсе. В финале отбора победила певица Maruv, которая впоследствии отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) "из-за кабальных условий".