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Ницой обругала участников и жюри национального отбора на Евровидение
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РИА Новости

Ницой обругала участников и жюри национального отбора на Евровидение

06:16 11.02.2020
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© Фото : страница Ларисы Ницой в FacebookЛариса Ницой
Лариса Ницой
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
Лариса Ницой. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Украинская писательница Лариса Ницой подвергла критике участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за использования русского языка. Соответствующий пост она разместила в своем Facebook.
Так, писательница обвинила одну из участниц отбора, учившуюся в Великобритании певицу Екатерину Гуменюк (Assol), в "пренебрежительном отношении" к украинскому языку из-за того, что та во время эфира иногда переходила на русский. По словам Ницой, певица "просто еще не научена уважать украинский язык".
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Из-за использования русского языка писательница также оскорбила членов жюри и организаторов отбора, включая артиста Андрея Данилко (более известен по сценическому образу Верки Сердючки. – ред.) и продюсера передачи Руслана Квинту.
По словам Ницой, использование русского языка на конкурсе является чьим-то "специальным решением" для "ослабления" украинского. "Спецразработка, чтобы, не дай бог, не заговорили все на украинском", - заявила писательница.
Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта".
В прошлом году из-за скандала вокруг отбора кандидатов на Евровидение Украина отказалась от участия в конкурсе. В финале отбора победила певица Maruv, которая впоследствии отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) "из-за кабальных условий".
На фоне скандала, связанного с выступлениями в России, певица заявила, что не хочет выступать на Евровидении-2019 с лозунгами и превращать свое выступление в промоакции украинских политиков. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе.
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Екатерина Гуменюк (Ассоль)Лариса НицойСитуация на УкраинеЕвровидениеВерка Сердючка (Андрей Данилко)УкраинаВ мире
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