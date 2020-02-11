Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Каждый четвертый пользователь Сети попадается на приемы Каждый четвертый пользователь Сети попадается на приемы мошенников по социальной инженерии, забывая проверять ссылки и вложения в подозрительных сообщениях и проявляя излишнюю доверчивость, рассказала РИА Новости замруководителя по обучению Лаборатории компьютерной криминалистики в международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB Анастасия Баринова.

Всемирный день безопасного интернета ежегодно отмечается во второй вторник февраля. В 2020 году он проходит 11 февраля. Цель праздника - информировать людей об ответственном и безопасном использовании "всемирной паутины". В рамках него Group-IB выпустило чек-лист для пользователей сети, который позволит проверить, делают ли они все необходимое для выживания в интернете.

Социальная инженерия предполагает злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием для получения персональных данных и денежных средств пользователей. Отличительная черта этого вида мошенничества - нацеленность на конкретные группы граждан.

"Каждый четвертый пользователь интернета рано или поздно попадается на приемы "социалки". Обращайте внимание на ссылки и вложения в подозрительных письмах и СМС. Помните о вишинге – телефонном мошенничестве, которое направлено в первую очередь на хищение денежных средств. Не сообщайте код CVV, коды подтверждения операций и иную конфиденциальную информацию о банковской карте/счете, не устанавливайте приложения на мобильный телефон или ПК по просьбе звонящего", - сказала Баринова.

Пользователям также стоит помнить о базовых правилах безопасности в сети, которые заключаются в обеспечении безопасности трех главных элементов - "Аккаунты-Устройство-Поведение". "Защитить ваши аккаунты поможет ответственный подход к использованию паролей: используйте стойкие пароли для разных сервисов, храните их в менеджере паролей и не забывайте менять их хотя бы раз в полгода. Усильте защиту аккаунтов с помощью второго фактора: код, дополнительный пароль, уведомления об авторизации", - указала эксперт.