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2020-02-11T03:45+0300
https://ria.ru/20200211/1564525483.html
Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников

03:45 11.02.2020
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© Fotolia / olgavolodinaРасстроенная женщина у компьютера
Расстроенная женщина у компьютера
© Fotolia / olgavolodina
Расстроенная женщина у компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Каждый четвертый пользователь Сети попадается на приемы мошенников по социальной инженерии, забывая проверять ссылки и вложения в подозрительных сообщениях и проявляя излишнюю доверчивость, рассказала РИА Новости замруководителя по обучению Лаборатории компьютерной криминалистики в международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB Анастасия Баринова.
Всемирный день безопасного интернета ежегодно отмечается во второй вторник февраля. В 2020 году он проходит 11 февраля. Цель праздника - информировать людей об ответственном и безопасном использовании "всемирной паутины". В рамках него Group-IB выпустило чек-лист для пользователей сети, который позволит проверить, делают ли они все необходимое для выживания в интернете.
Социальная инженерия предполагает злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием для получения персональных данных и денежных средств пользователей. Отличительная черта этого вида мошенничества - нацеленность на конкретные группы граждан.
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"Каждый четвертый пользователь интернета рано или поздно попадается на приемы "социалки". Обращайте внимание на ссылки и вложения в подозрительных письмах и СМС. Помните о вишинге – телефонном мошенничестве, которое направлено в первую очередь на хищение денежных средств. Не сообщайте код CVV, коды подтверждения операций и иную конфиденциальную информацию о банковской карте/счете, не устанавливайте приложения на мобильный телефон или ПК по просьбе звонящего", - сказала Баринова.
Пользователям также стоит помнить о базовых правилах безопасности в сети, которые заключаются в обеспечении безопасности трех главных элементов - "Аккаунты-Устройство-Поведение". "Защитить ваши аккаунты поможет ответственный подход к использованию паролей: используйте стойкие пароли для разных сервисов, храните их в менеджере паролей и не забывайте менять их хотя бы раз в полгода. Усильте защиту аккаунтов с помощью второго фактора: код, дополнительный пароль, уведомления об авторизации", - указала эксперт.
"Для обеспечения безопасности ваших устройств блокируйте их тогда, когда не используете, шифруйте конфиденциальные данные (особенно в облаке), делайте резервные копии данных и всегда своевременно обновляйте ПО! Отдельно позаботьтесь о безопасном доступе в интернет. Помните принцип "Разделяй и властвуй" - разделяй личное и рабочее, личное и публичное. Фильтруйте информацию о себе в соцсетях – то, что загружено на интернет-ресурсы, доступно всем и останется там навсегда. И всегда контролируйте данные, которые хранят ваши сервисы и устройства, а также доступ приложений к ресурсам телефона", - добавила эксперт.
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