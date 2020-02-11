Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам финансовой и правовой грамотности, доцент финансового университета при правительстве Эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам финансовой и правовой грамотности, доцент финансового университета при правительстве России Наталья Залюбовская рассказала об основных правилах защиты от современных мошенников.

По ее словам, если раньше случаи мошенничества носили локальный характер, то в настоящее время это массовая волна звонков, которые совершаются как от имени крупных банков, так и небольших финансовых организаций.

"Нередко злоумышленники используют программу, которая может изменить входящий номер под официальный номер банка, заранее узнают персональные данные клиентов и работают целыми командами. Таким образом, следование определенным простым правилам позволит минимизировать риск стать жертвой телефонных мошенников", - сказала Залюбовская РИА Новости.

По ее словам, не следует переводить деньги незнакомым людям. Никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, пин-код, cvc-коды, а также одноразовые пароли для подтверждения операций.

Кроме того, не рекомендуется отправлять кому-либо фотографии банковской карты.