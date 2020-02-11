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Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
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РИА Новости

Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников

03:02 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам финансовой и правовой грамотности, доцент финансового университета при правительстве России Наталья Залюбовская рассказала об основных правилах защиты от современных мошенников.
По ее словам, если раньше случаи мошенничества носили локальный характер, то в настоящее время это массовая волна звонков, которые совершаются как от имени крупных банков, так и небольших финансовых организаций.
"Нередко злоумышленники используют программу, которая может изменить входящий номер под официальный номер банка, заранее узнают персональные данные клиентов и работают целыми командами. Таким образом, следование определенным простым правилам позволит минимизировать риск стать жертвой телефонных мошенников", - сказала Залюбовская РИА Новости.
По ее словам, не следует переводить деньги незнакомым людям. Никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, пин-код, cvc-коды, а также одноразовые пароли для подтверждения операций.
Кроме того, не рекомендуется отправлять кому-либо фотографии банковской карты.
"Как правило, мошенники стараются создать стрессовую ситуацию, торопить свою жертву осуществить необходимые им действия. В такой ситуации нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру", - добавила эксперт.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Вчера, 16:35
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов
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