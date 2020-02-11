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Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
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РИА Новости

Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу

02:20 11.02.2020
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© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкПанорама города Сан-Паулу
Панорама города Сан-Паулу
© РИА Новости / В. Дунаев
Перейти в фотобанк
Панорама города Сан-Паулу. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Проливные дожди, обрушившиеся на самый населенный город Бразилии Сан-Паулу с вечера воскресенья, привели к наводнениям на улицах и оползням, сообщает бразильский портал G1.
Согласно данным портала, уровень выпавших за сутки осадков стал самым высоким, зафиксированным в феврале, за последние 37 лет. В результате ливней реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов, чего не происходило с 2016 года.
"С 3.00 утра в некоторых частях города выпала половина того, что прогнозировалось на февраль, из-за чего реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов", - приводит портал слова мэра города Бруно Ковас.
Дожди и вызванные ими наводнения привели к нарушению работы общественного транспорта. Некоторые линии будут функционировать с перебоями и во вторник.
Также, по словам мэра, из-за дождей были отменены занятия в более чем 40 школах города.
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4 февраля, 21:49
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204000
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Сан-Паулу (город)БразилияВ мире
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