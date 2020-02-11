Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Проливные дожди, обрушившиеся на самый населенный город Бразилии Проливные дожди, обрушившиеся на самый населенный город Бразилии Сан-Паулу с вечера воскресенья, привели к наводнениям на улицах и оползням, сообщает бразильский портал G1

Согласно данным портала, уровень выпавших за сутки осадков стал самым высоким, зафиксированным в феврале, за последние 37 лет. В результате ливней реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов, чего не происходило с 2016 года.

"С 3.00 утра в некоторых частях города выпала половина того, что прогнозировалось на февраль, из-за чего реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов", - приводит портал слова мэра города Бруно Ковас.

Дожди и вызванные ими наводнения привели к нарушению работы общественного транспорта. Некоторые линии будут функционировать с перебоями и во вторник.