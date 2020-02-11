Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу

Согласно данным портала, уровень выпавших за сутки осадков стал самым высоким, зафиксированным в феврале, за последние 37 лет. В результате ливней реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов, чего не происходило с 2016 года.
"С 3.00 утра в некоторых частях города выпала половина того, что прогнозировалось на февраль, из-за чего реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов", - приводит портал слова мэра города Бруно Ковас.
Дожди и вызванные ими наводнения привели к нарушению работы общественного транспорта. Некоторые линии будут функционировать с перебоями и во вторник.
Также, по словам мэра, из-за дождей были отменены занятия в более чем 40 школах города.
4 февраля, 21:49В Сочи из-за ливней сошли оползень и лавина