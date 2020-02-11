СМИ: глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке, пишет издание " Украинская правда " со ссылкой на свои источники.

Ранее издание "Новое время" сообщило со ссылкой на несколько источников, что между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция, которая якобы достигла "апогея".

"Руководитель офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал (подал – ред.) заявление об отставке. По словам пяти источников "УП" (издание "Украинская правда" - ред.), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля", - пишет "Украинская правда".

Глава офиса президента, по данным издания, обсуждал отставку со своими заместителями. Причины его ухода с должности источники не назвали.

Богдан уже пытался покинуть свой пост в августе прошлого года. Издание LIGA.net со ссылкой на источники тогда сообщило, что Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента.