СМИ: глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
Ранее издание "Новое время" сообщило со ссылкой на несколько источников, что между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция, которая якобы достигла "апогея".
"Руководитель офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал (подал – ред.) заявление об отставке. По словам пяти источников "УП" (издание "Украинская правда" - ред.), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля", - пишет "Украинская правда".
Глава офиса президента, по данным издания, обсуждал отставку со своими заместителями. Причины его ухода с должности источники не назвали.
Богдан уже пытался покинуть свой пост в августе прошлого года. Издание LIGA.net со ссылкой на источники тогда сообщило, что Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента.
Сам Зеленский подтвердил существование заявления об отставке Богдана и сообщил, что такое заявление написали все "ключевые люди, которые пришли с ним".
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