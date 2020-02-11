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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2020-02-11T12:30+0300
https://ria.ru/20200211/1564519894.html
От Айвазовского до Репина. Как пропадали живописные шедевры
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564535785_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_e2ebbde88a99e4f8a892760634df5869.jpg
РИА Новости

От Айвазовского до Репина. Как пропадали живописные шедевры

12:30 11.02.2020
202
Истории.doc
От Айвазовского до Репина. Как пропадали живописные шедевры
Вчера, 12:30
За свою историю человечество потеряло тысячи шедевров. Полотна великих художников сгорали в пожарах, становились жертвами грабителей и мародёров, уничтожались диктаторами и собственноручно авторами. Что скрывают исчезнувшие картины русских и советских мастеров и есть ли надежда на возвращение?
Картины, как и другие произведения искусства, — тихие свидетели своей эпохи, страдающие от человеческой жестокости и глупости. "Исчезла во время оккупации Крыма немецко-фашистскими захватчиками". "Пропала из музея днём". "Списана". "Украдена и вывезена за границу". "Сожжена автором". Увидим ли мы когда-нибудь эти произведения? Неизвестно.
В этом эпизоде вы услышите фрагменты историй из VR-проекта "Музей исчезнувших картин", который можно посмотреть в приложении RIA Lab (для iOS и Android).
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Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голос эпизода Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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