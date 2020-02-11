Эхо войны: в центре Волгограда обнаружен снаряд времен ВОВ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В самом центре Волгограда рабочие, строящие храм Александра Невского, обнаружили артиллерийский снаряд. Они сообщили о находке в военный комиссариат Волгоградской области. На место незамедлительно прибыли саперы ЮВО. Боеприпас был классифицирован как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Для ликвидации снаряд транспортировали на полигон Прудбой в Волгоградской области, где его уничтожили путем подрыва накладным зарядом. Сообщается, что всего за прошлый год специалистами группы разминирования мотострелкового соединения ЮВО было уничтожено около 3 тысяч боеприпасов различного калибра.