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2020-02-11T08:00+0300
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Эхо войны: в центре Волгограда обнаружен снаряд времен ВОВ
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РИА Новости

Эхо войны: в центре Волгограда обнаружен снаряд времен ВОВ

08:00 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей АверинСнаряд времен ВОВ
Снаряд времен ВОВ
© РИА Новости / Сергей Аверин
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В самом центре Волгограда рабочие, строящие храм Александра Невского, обнаружили артиллерийский снаряд. Они сообщили о находке в военный комиссариат Волгоградской области. На место незамедлительно прибыли саперы ЮВО. Боеприпас был классифицирован как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.
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Для ликвидации снаряд транспортировали на полигон Прудбой в Волгоградской области, где его уничтожили путем подрыва накладным зарядом. Сообщается, что всего за прошлый год специалистами группы разминирования мотострелкового соединения ЮВО было уничтожено около 3 тысяч боеприпасов различного калибра.
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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВолгоградРоссия
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