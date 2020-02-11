Россия и Китай переписывают правила. США готовятся жить в "новой эре"

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что "государства-ревизионисты" Россия и Китай пытаются перестроить мировой порядок под себя, нарушая суверенитет соседей. В Пекине и Москве уверены: правила игры меняют как раз в Вашингтоне, а вот считаться с современными реалиями там, напротив, не желают. Что американцы понимают под нормами "хорошего поведения", разбиралось РИА Новости.

Главные угрозы

Мир стал опасным местом — прежние правила не действуют, договоренности нарушаются и переписываются реакционерами. Так, по мнению главы Минобороны США, сейчас обстоят глобальные дела. "Современные вызовы требуют современных решений, особенно от оборонных ведомств" — с таким заявлением он выступил в начале февраля в Университете Джонса Хопкинса. "Соединенные Штаты собираются поддержать конкурентоспособность в новую эру соперничества великих держав, где ревизионистские государства переписывают основанный на правилах мировой порядок и нормы хорошего поведения", — указал глава ведомства, уточнив, кого именно имеет в виду — Россию и Китай.

"Обе страны нарушили суверенитет своих соседей и постоянно пытаются получить стратегическое преимущество над более мелкими странами", — указывает Эспер. Пекин, по его мнению, похищает интеллектуальную собственность и пытается навязывать экономические решения и политику в сфере безопасности с помощью инициативы "Один пояс, один путь". "Москва обратилась к гибридной войне, чтобы расширить влияние в регионе за счет стран, которые следуют букве закона, а также нарушая обязательства по договорам и прибегая к зловредным кибероперациям", — обозначил претензии Эспер.

Министр обороны США не впервые обращается к пунктам Стратегии национальной безопасности, обнародованной в 2017 году. Там Вашингтон и приводит список государств-ревизионистов, перекраивающих мировой порядок. Например, в сентябре 2019 года Россия обвинялась в "нежелании быть ответственным международным игроком", ведь она "вторглась в Грузию, аннексировала Крым, нарушила Договор РСМД и продолжает наращивать свои стратегические вооружения".

И даже на других континентах, например, в Венесуэле, заявил тогда американский министр, Москва создает альянсы с "дискредитированными и провальными режимами в попытке способствовать сохранению стабильности". "Короче говоря, российская внешняя политика продолжает игнорировать международные нормы", — отмечал министр.

Спор о том, кто именно их нарушает, игнорирует и навязывает свои правила другим, ведется уже не первое десятилетие. Да и о возникновении на карте мира новых центробежных сил и полюсов влияния говорилось задолго до появления последней Стратегии национальной безопасности США.

К очевидной многополярности

"Предлагавшийся после холодной войны однополярный мир не состоялся. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна",— говорил Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности еще в 2007-м. Тогда он раскритиковал существующий мировой порядок, высказался о невыполнении обязательств со стороны НАТО, пренебрежении Соединенными Штатами международным правом.

Слова российского лидера вызвали бурю возмущения. СМИ писали , что на Западе такими заявлениями хоть и шокированы, но речь дала толчок объединению лидеров НАТО — впервые за долгие годы.

Однако спустя десять лет один из этих лидеров — канцлер ФРГ Ангела Меркель — уже сама говорила о мультиполярном мире, в котором "у таких стран, как Китай и Индия, есть свои геостратегические цели". Тогда же, после выхода США из Парижского соглашения по климату, представитель Франции в ООН Франсуа Делатр заявил о "рождении мультиполярного мира". О необходимости крупных стран адаптироваться к многополярности и появлению новых полюсов силы, региональных держав, крупных экономик говорят эксперты и политики в аналитических центрах и на конференциях по всему миру.

"Не стоит сомневаться, что экономический потенциал новых центров мирового роста неизбежно конвертируется в политическое влияние и будет укреплять многополярность", — сейчас фраза Владимира Путина, сказанная в 2007-м, вряд ли вызвала бы недоумение у европейского и американского истеблишмента. К тому же именно это, согласно Стратегии национальной безопасности, сегодня больше всего и волнует Вашингтон. И если с Россией отношения у Запада простыми не были никогда, то Китай перешел в разряд противников куда более неожиданно.

От любви до ненависти 11 стратегий

Соединенные Штаты и Китай пошли на сближение в начале 1970-х. Первым американским лидером, который, по собственному выражению, осуществил личную мечту и побывал в Китайской Народной Республике, стал Ричард Никсон. Он был ярым противником коммунизма, поэтому его встречу с Мао Цзэдуном можно назвать настоящим проявлением американского прагматизма во внешней политике.

Чуть позже, к началу 1980-х, китайское руководство дало старт политике реформ и открытости. На Западе были уверены — после смерти Мао Китай двинется в сторону демократизации и либерализации. В стратегии нацбезопасности Рональда Рейгана говорилось о "способствовании установлению близких отношений с КНР". "Важность Китая говорит сама за себя", — отмечалось тогда в документе.

Кровавый разгон студентов-демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году показал, что этот путь будет более тернистым. Тем не менее рыночные реформы в рамках "социализма с китайской спецификой" продолжились, и в начале 1990-х в Вашингтоне еще верили, что изменения в Китае неизбежны. При Джордже Буше — старшем Поднебесную считали страной, которая наряду с США "внесла огромный вклад в региональную стабильность и глобальный баланс сил".

О необходимости сотрудничать с КНР, дабы страна стала более открытой, глобальной и демократичной, говорилось в стратегиях нацбезопасности Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы с 1994-го по 2010 год.

В стратегии Обамы 2015 года подъем Китая уже описывали как "способный повлиять на будущее отношений между сильнейшими странами". Появилось и упоминание принципов свободного мореходства в Южно-Китайском море, где Пекин претендует на большую часть акватории в территориальном споре со странами АСЕАН. Однако и тогда в Вашингтоне "приветствовали подъем стабильного, мирного и процветающего Китая".

А в документе 2017-го Пекин уже называют противником и признают, что надежды на либерализацию "партнера" рухнули. "Китай расширял свою силу за счет суверенитета других" и "начал заявлять о своем региональном и глобальном влиянии". Как и Россия, по мнению Белого дома, Пекин "оспаривает геополитическое преимущество США и пытается изменить мировой порядок в свою пользу".

Миру мир по-китайски

КНР же придерживается внешнеполитического курса, установленного "архитектором китайской перестройки" Дэн Сяопином, согласно которому все действия страны на мировой арене должны быть несиловыми и вести к национальному экономическому развитию и процветанию.

Так, при Цзян Цзэмине и Ху Цзиньтао к дэнсяопиновким формулировкам добавились концепция "многополярности", "возрождения величия китайской нации", "мирного возвышения". В 2005-м Ху заявлял, что Китай готов "совместно с другими странами строить справедливый и разумный новый международный политический и экономический порядок".

От этого пути не отказался и пришедший к власти в 2012-м Си Цзиньпин. Однако если раньше Китай не решался брать на себя роль "державы-тяжеловеса" с соответствующими обязательствами, то новое поколение лидеров КНР в вопросах внешней политики оказалось жестче предшественников.

В 2017-м председатель Си объявил о "социализме с китайской спецификой в новую эпоху", на которую пришелся настоящий взрыв дипломатической активности Пекина. Теперь Китай как "приветствует у себя", так и "идет вовне": глава государства совершил более тридцати визитов за рубеж — абсолютный рекорд.

Кроме того, Си Цзиньпин разнообразил внешнюю политику страны четырьмя новыми понятиями: новые отношения великих держав, дипломатия великой державы с китайской спецификой, построение глобального общества с единой судьбой и новый тип международных отношений. Эксперты и правительства других стран до сих пор расшифровывают посыл председателя, однако обвинения в ревизионизме миропорядка Пекин категорически отвергает. В МИД Китая заявляли, что у США "не выйдет налепить Китаю ярлык ревизионистской державы".

КНР неоднократно утверждала, что уважает принципы международного права и Устав ООН. О торговых спорах с Вашингтоном в МИД страны говорили так: "Если США считают, что Китай нарушает правила Всемирной торговой организации, то им следует обратиться туда с жалобой. Но они не только не обратились, а решили уничтожить ВТО".

По мнению китайской стороны, Белый дом знает, что Китай так хорошо развивается именно потому, что играет по международным правилам. И чтобы "контролировать" ситуацию, нужно эти правила переписать. "На самом деле США и есть ревизионистская держава", — считают в китайском внешнеполитическом ведомстве.