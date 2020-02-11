Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T13:41+0300
https://ria.ru/20200211/1564503839.html
Юрий Материй: Коломбо изучает возможность закупки вооружений у Москвы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564540289_0:140:400:365_1036x0_80_0_0_04a55cc1a4a8e461ea6abd597788086d.jpg
РИА Новости

Юрий Материй: Коломбо изучает возможность закупки вооружений у Москвы

13:00 11.02.2020 (обновлено: 13:41 11.02.2020)
191
© Фото : МИД РФЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации В Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Республике Мальдивы Юрий Материй
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации В Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Республике Мальдивы Юрий Материй
© Фото : МИД РФ
Во время своего недавнего визита на Шри-Ланку глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы продолжать поставлять на остров вооружения, необходимые для обеспечения обороноспособности и поддержания безопасности страны. В свою очередь, в Коломбо сейчас изучают возможности закупки военной техники у Москвы, рассказал в интервью РИА Новости по случаю Для дипломатического работника посол РФ на Шри-Ланке Юрий Материй.
— Не так давно состоялся визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Шри-Ланку. Глава российского МИДа по итогам переговоров с ланкийским коллегой Гунаварденой отметил, что Коломбо заинтересован в привлечении инвестиций из России, в частности, в сферу разведки и добычи углеводородов. Обсуждаются ли уже какие-то конкретные проекты? Руководство Шри-Ланки также заявляло о своем интересе к участию российского бизнеса в крупных промышленных и инфраструктурных проектах на острове. Есть ли информация о планах российского бизнеса на острове?
— Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что визит министра иностранных дел России в Шри-Ланку 14 января явился этапным событием в наших двусторонних политических контактах. Были намечены задачи продолжения развития российско-ланкийских связей во внешнеполитической области, а также совершенствования и наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере.
В ходе переговоров ланкийское руководство выражало заинтересованность в проведении разведки и добычи газа и нефти в северной части острова, в заливе Маннар. К слову, первоначально разведка месторождения была проведена при помощи СССР в 70-х годах прошлого века. Актуальность этого вопроса заключается в стремлении Шри-Ланки обеспечить свою топливную и энергетическую независимость. Как и любому другому государству, Шри-Ланке крайне интересно привлечь к столь сложным задачам наиболее опытных и финансово устойчивых инвесторов. В этом отношении Российская Федерации и ее нефтегазодобывающие компании видятся ланкийцам весьма надежными партнерами. Однако одностороннего желания недостаточно и вопрос требует детальной проработки. Способствовать росту инвестиций и двустороннего товарооборота призвана деятельность межправительственной Российско-ланкийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вопросам участия российского бизнеса в крупных промышленных и инфраструктурных проектах на острове и привлечению инвестиций из России, в частности, в сферу разведки и добычи углеводородов полагаем возможным уделить специальное внимание при подготовке к очередному заседанию комиссии, которое может состояться в Москве во второй половине 2020 года.
Итоги дня
В эфире
16 января, 21:17
— Во время недавнего визита на остров Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать поставлять Коломбо вооружения, необходимые для обеспечения обороноспособности и поддержания безопасности страны. Идет ли сейчас речь о закупках новых российских вооружений?
— Военно-техническое сотрудничество между Россией и Шри-Ланкой поступательно развивается в течение многих лет. Наша страна оказывала ланкийским властям содействие в этой сфере во время проведения военной операции против террористов из организации "Тигры освобождения Тамил-Илама".
На вооружении ланкийской армии стоят отечественные вертолеты различных модификаций, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Кроме того, в республику поставлялось различное стрелковое оружие.
В настоящее время наши партнеры изучают возможности закупки военной техники. Россия готова в случае заинтересованности Шри-Ланки поставить сюда современные виды вооружений.
— Россия строит АЭС в Индии и Бангладеш. Есть ли планы по строительству АЭС в Шри-Ланке? Проявляет ли Коломбо заинтересованность в этом?
— Власти Шри-Ланки являются сторонниками экологически чистой энергетики. Основной целью, которая стоит перед государством, выступает мягкий переход от имеющихся грязных (уголь, нефть) энергоносителей к чистым (газ, альтернативные источники). Вопрос использования атома является в этой связи весьма перспективным. Работа в этом направлении уже начата. В 2017 году впервые между российской госкорпорацией "Росатом" и профильными ланкийскими ведомствами состоялись консультации по предложенному российской стороной проекту межправсоглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Работа по этому направлению ведется. АЭС – конечный результат межгосударственного взаимодействия по использованию мирного атома. С учетом проявленного интереса и поступательного экономического развития в Шри-Ланке отмечается существенный рост энергопотребления. В этой связи идея строительства атомной электростанции вполне может быть предметом обсуждения и в долгосрочной перспективе возможна ее реализация.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
14 января, 14:00
Лавров встретился с премьер-министром Шри-Ланки
— Какова ситуация с российскими туристами? Сколько посетило Шри-Ланку, Мальдивы в прошлом году?
— Шри-Ланка и Мальдивская Республика являются известными местами отдыха, которые давно нравятся российским туристам, а их количество в эти страны неуклонно растет. Власти Шри-Ланки и Мальдив уделяют особое внимание обеспечению безопасности иностранных туристов, в том числе из России.
По итогам 2019 года Шри-Ланку посетило более 86 тысяч россиян, что составило рост 34,2 % к показателю 2018 года, Мальдивы – более 83 тысяч человек, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Увеличению потока туристов во многом способствует наличие прямых рейсов между столицами государств Москва – Коломбо и Москва – Мале, выполняемых авиакомпаниями "Россия" и "Аэрофлот". Кроме того, местные власти организовали получение въездных виз прямо в аэропорту Коломбо по прилету, а между Мальдивской Республикой и Российской Федерацией летом 2019 года подписано соглашение о взаимной отмене виз для граждан обоих государств.
В целях привлечения еще большего количества отдыхающих представители турбизнеса принимают участие в проводимых в России туристических ярмарках и других международных мероприятиях туристической направленности. Как представляется, положительная динамика в туристическом секторе между Россией и Шри-Ланкой и Россией и Мальдивами в 2020 году сохранится.
Танцовщица, Таиланд
29 января, 06:58Туризм
Туроператоры рассказали, какие страны выбирают туристы вместо Китая
— После терактов в апреле 2019 года в Шри-Ланке начальник штаба обороны страны заявил, что Коломбо рассчитывает на содействие России в борьбе с терроризмом.
— Сотрудничество двух стран в области противодействия международному терроризму никогда не прекращалось. Вопросы контртеррористического сотрудничества всегда присутствуют во внешнеполитической повестке дня наших переговоров с ланкийскими партнерами, которым предлагаются разные формы взаимодействия в этой сфере, что находит у них положительный отклик. В частности, Россия выразила поддержку ланкийскому руководству в его усилиях по установлению и привлечению к ответственности организаторов бесчеловечных терактов, которые были осуществлены здесь в апреле прошлого года.
— Какие самые яркие случаи вы можете вспомнить в своей дипломатической карьере? Что запомнилось больше всего?
— За время работы в МИД России крайне сложно выделить какие-либо отдельные моменты. Конечно, как и у многих дипломатов, особо запоминается первая командировка. В моем случае это была работа в Пакистане в генконсульстве СССР в Карачи. До этого яркие впечатления оставила языковая стажировка в Университете города Бенарес в Индии, в рамках которой была предоставлена возможность проехать всю страну с юга на север и с востока на запад.
Можно много рассказывать и об интересных ситуациях в других загранкомандировках, в том числе краткосрочных, но это займет много времени. И как говорится, это совсем другая история.
000000
Обсудить 0
Юрий Материй (посол России на Шри-Ланке)Шри-ЛанкаРоссияИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Андрей Руденко: Киев ставит под вопрос новый нормандский саммит
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Александр Лукашевич: Киев не спешит с разрешением кризиса в Донбассе
Временный поверенный в делах РФ в Египте Светлана Зубова
Светлана Зубова: Египет добился прогресса по безопасности в аэропортах
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Сергей Нечаев: ущерб от санкций против России несут прежде всего немцы
Посол РФ в Литве Александр Удальцов
Посол в Литве Александр Удальцов: никакого позитива мы не фиксируем
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Александр Ефимов: боевики в Идлибе не могут вечно быть неприкасаемыми
Геннадий Гатилов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня
Геннадий Гатилов: для мировой безопасности сейчас не лучшие времена
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА Россия сегодня
Валерий Фальков: Миннауки крестовый поход на вузы не планирует
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров
Владимир Тараров: Ангола создаст армию по образу российской
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Александр Петров: положение Sputnik Эстония остается критическим
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Василий Небензя: мы никогда никого не задираем
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин перед совещанием
Александр Панкин: отказ от доллара не должен повлечь рост трат россиян
Анатолий Белый
Анатолий Белый — о Христе, музыке, театре и гонках
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Замир Кабулов: ООН должна помочь мирному процессу в Афганистане
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации В Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Республике Мальдивы Юрий Материй
На Шри-Ланке может быть построена российская АЭС, сообщил посол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
08:00Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
07:37Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ
Лента новостейМолния