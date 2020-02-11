Юрий Материй: Коломбо изучает возможность закупки вооружений у Москвы

Во время своего недавнего визита на Шри-Ланку глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы продолжать поставлять на остров вооружения, необходимые для обеспечения обороноспособности и поддержания безопасности страны. В свою очередь, в Коломбо сейчас изучают возможности закупки военной техники у Москвы, рассказал в интервью РИА Новости по случаю Для дипломатического работника посол РФ на Шри-Ланке Юрий Материй

— Не так давно состоялся визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Шри-Ланку. Глава российского МИДа по итогам переговоров с ланкийским коллегой Гунаварденой отметил, что Коломбо заинтересован в привлечении инвестиций из России, в частности, в сферу разведки и добычи углеводородов. Обсуждаются ли уже какие-то конкретные проекты? Руководство Шри-Ланки также заявляло о своем интересе к участию российского бизнеса в крупных промышленных и инфраструктурных проектах на острове. Есть ли информация о планах российского бизнеса на острове?

— Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что визит министра иностранных дел России в Шри-Ланку 14 января явился этапным событием в наших двусторонних политических контактах. Были намечены задачи продолжения развития российско-ланкийских связей во внешнеполитической области, а также совершенствования и наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере.

В ходе переговоров ланкийское руководство выражало заинтересованность в проведении разведки и добычи газа и нефти в северной части острова, в заливе Маннар. К слову, первоначально разведка месторождения была проведена при помощи СССР в 70-х годах прошлого века. Актуальность этого вопроса заключается в стремлении Шри-Ланки обеспечить свою топливную и энергетическую независимость. Как и любому другому государству, Шри-Ланке крайне интересно привлечь к столь сложным задачам наиболее опытных и финансово устойчивых инвесторов. В этом отношении Российская Федерации и ее нефтегазодобывающие компании видятся ланкийцам весьма надежными партнерами. Однако одностороннего желания недостаточно и вопрос требует детальной проработки. Способствовать росту инвестиций и двустороннего товарооборота призвана деятельность межправительственной Российско-ланкийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вопросам участия российского бизнеса в крупных промышленных и инфраструктурных проектах на острове и привлечению инвестиций из России, в частности, в сферу разведки и добычи углеводородов полагаем возможным уделить специальное внимание при подготовке к очередному заседанию комиссии, которое может состояться в Москве во второй половине 2020 года.

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— Во время недавнего визита на остров Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать поставлять Коломбо вооружения, необходимые для обеспечения обороноспособности и поддержания безопасности страны. Идет ли сейчас речь о закупках новых российских вооружений?

— Военно-техническое сотрудничество между Россией и Шри-Ланкой поступательно развивается в течение многих лет. Наша страна оказывала ланкийским властям содействие в этой сфере во время проведения военной операции против террористов из организации "Тигры освобождения Тамил-Илама".

На вооружении ланкийской армии стоят отечественные вертолеты различных модификаций, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Кроме того, в республику поставлялось различное стрелковое оружие.

В настоящее время наши партнеры изучают возможности закупки военной техники. Россия готова в случае заинтересованности Шри-Ланки поставить сюда современные виды вооружений.

— Россия строит АЭС в Индии и Бангладеш. Есть ли планы по строительству АЭС в Шри-Ланке? Проявляет ли Коломбо заинтересованность в этом?

— Власти Шри-Ланки являются сторонниками экологически чистой энергетики. Основной целью, которая стоит перед государством, выступает мягкий переход от имеющихся грязных (уголь, нефть) энергоносителей к чистым (газ, альтернативные источники). Вопрос использования атома является в этой связи весьма перспективным. Работа в этом направлении уже начата. В 2017 году впервые между российской госкорпорацией "Росатом" и профильными ланкийскими ведомствами состоялись консультации по предложенному российской стороной проекту межправсоглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Работа по этому направлению ведется. АЭС – конечный результат межгосударственного взаимодействия по использованию мирного атома. С учетом проявленного интереса и поступательного экономического развития в Шри-Ланке отмечается существенный рост энергопотребления. В этой связи идея строительства атомной электростанции вполне может быть предметом обсуждения и в долгосрочной перспективе возможна ее реализация.

— Какова ситуация с российскими туристами? Сколько посетило Шри-Ланку, Мальдивы в прошлом году?

— Шри-Ланка и Мальдивская Республика являются известными местами отдыха, которые давно нравятся российским туристам, а их количество в эти страны неуклонно растет. Власти Шри-Ланки и Мальдив уделяют особое внимание обеспечению безопасности иностранных туристов, в том числе из России.

По итогам 2019 года Шри-Ланку посетило более 86 тысяч россиян, что составило рост 34,2 % к показателю 2018 года, Мальдивы – более 83 тысяч человек, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Увеличению потока туристов во многом способствует наличие прямых рейсов между столицами государств Москва – Коломбо и Москва – Мале, выполняемых авиакомпаниями "Россия" и "Аэрофлот". Кроме того, местные власти организовали получение въездных виз прямо в аэропорту Коломбо по прилету, а между Мальдивской Республикой и Российской Федерацией летом 2019 года подписано соглашение о взаимной отмене виз для граждан обоих государств.

В целях привлечения еще большего количества отдыхающих представители турбизнеса принимают участие в проводимых в России туристических ярмарках и других международных мероприятиях туристической направленности. Как представляется, положительная динамика в туристическом секторе между Россией и Шри-Ланкой и Россией и Мальдивами в 2020 году сохранится.

— После терактов в апреле 2019 года в Шри-Ланке начальник штаба обороны страны заявил, что Коломбо рассчитывает на содействие России в борьбе с терроризмом.

— Сотрудничество двух стран в области противодействия международному терроризму никогда не прекращалось. Вопросы контртеррористического сотрудничества всегда присутствуют во внешнеполитической повестке дня наших переговоров с ланкийскими партнерами, которым предлагаются разные формы взаимодействия в этой сфере, что находит у них положительный отклик. В частности, Россия выразила поддержку ланкийскому руководству в его усилиях по установлению и привлечению к ответственности организаторов бесчеловечных терактов, которые были осуществлены здесь в апреле прошлого года.

— Какие самые яркие случаи вы можете вспомнить в своей дипломатической карьере? Что запомнилось больше всего?

— За время работы в МИД России крайне сложно выделить какие-либо отдельные моменты. Конечно, как и у многих дипломатов, особо запоминается первая командировка. В моем случае это была работа в Пакистане в генконсульстве СССР в Карачи. До этого яркие впечатления оставила языковая стажировка в Университете города Бенарес в Индии, в рамках которой была предоставлена возможность проехать всю страну с юга на север и с востока на запад.