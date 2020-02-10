Минтруд подготовил проект по выплатам ветеранам к 75-летию Победы

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил законопроект, определяющий правила единовременных выплат ветеранам к юбилею Победы, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы президент РФ Владимир Путин подписал на прошлой неделе. На совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что на осуществление единовременных выплат ветеранам к юбилею Победы из бюджета будет направлено более 71 миллиарда рублей.

"Настоящим проектом постановления предполагается утвердить правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в пояснительно записке проекта.

Отмечается, что общая численность граждан, которым планируется в 2020 году осуществление единовременной выплаты ко Дню Победы составляет 1 148 441 человек, в том числе получателей 75 000 рублей – 537 057 человек, получателей 50 000 рублей – 611 384 человека.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат в этом году 1,15 миллиона россиян. По ее словам, выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны , войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. В общей сложности такие выплаты получат 537,1 тысячи человек, сообщила вице-премьер.