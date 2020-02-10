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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T23:10+0300
https://ria.ru/20200210/1564523691.html
Турция не участвовала в совместном с Россией патрулировании в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Турция не участвовала в совместном с Россией патрулировании в Сирии

23:10 10.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Турция не приняла участия в совместном с РФ патрулировании сирийско-турецкой границы, военная полиция РФ продолжила патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке, Алеппо и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Шейрек – Деллик – Касра – Арада-Кебира – Касра – Таврат – Шафкат – Деллик – Шейрек в провинции Хасеке", - сказал он.
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
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Кроме того, российская военная полиция продолжила патрулирование по несколько маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка. Армейская авиация провела воздушное патрулирование.
"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - отметил глава ЦПВС.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииЦентр по примирению в СирииВоенная полиция РоссииВойна в СирииСергей ШойгуТурцияСирияВ мире
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