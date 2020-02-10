В Совфеде объяснили, почему США видят в России основного противника

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия для США является главным противником, Белый дом будет стремиться противодействовать Москве во всех сферах, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов

Россия и Китай названы главными врагами США в проекте бюджета на 2021 год. Кроме того, бюджет предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" РФ, $24 млн на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".

"Нет никаких сомнений в том, что в военном отношении США видят в России основного противника, в их терминологии - главную военную угрозу. Мотив понятен. Мы реально сильны в военном отношении и по некоторым позициям даже превосходим США", - отметил политик.

Он полагает, что для Вашингтона это реальный вызов, продиктованный желанием вернуть себе пальму первенства. А второй мотив - это независимое поведение России в мировой политике. "Мы демонстрируем приверженность собственным национально-государственным интересам и готовность их защищать", - подчеркнул законодатель.

"Поэтому в планах (президента США Дональда) Трампа обеспечить эффективное сдерживание России и победа в информационной войне, а также в гонке вооружений. Отсюда выход практически из всех военных соглашений", - сказал парламентарий.