Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T22:39+0300
https://ria.ru/20200210/1564523134.html
"Нафтогаз" оценил потерянные в Крыму активы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/03/1560600315_66:0:2000:1088_1036x0_80_0_0_c93a316263b714e127fd0d73b5840194.jpg
РИА Новости

"Нафтогаз" оценил потерянные в Крыму активы

22:39 10.02.2020
1048
© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" в течение февраля передаст в арбитраж окончательную сумму оценки потерянных активов в Крыму, она близка к 8 миллиардам долларов, заявил глава компании Андрей Коболев.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в марте 2019 года, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. "Нафтогаз" в июне прошлого года подал в этот суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов. В начале января исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что компания намерена обновить эти иски к РФ. В понедельник Витренко заявил, что компания на этой неделе завершит подготовку документов для обновления исков.
Коболев заявил, что "арбитраж признал РФ виновной стороной, что "Нафтогаз" потерял активы в Крыму".
"После этой победы, нам осталось пройти вторую стадию, когда мы подаем расчет, а какая стоимость этих актов. Вот в течение февраля окончательные расчеты будут переданы в суд. Приблизительная наша окончательная сумма оценки потерь близка к 8 миллиардам долларов", - заявил Коболев в эфире телеканал "Украина 24" в понедельник.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
31 июля 2019, 12:10Сказано в эфире
Юрист об иске "Нафтогаза": видимо, Украине просто нравится судиться"Нафтогаз " судится с РФ из-за потери активов в Крыму. Есть ли у иска правовые основания, объяснил в эфире радио Sputnikвице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.
Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Офис компании Нафтогаз в Киеве
10 января, 18:24Сказано в эфире
Эксперт рассказал, почему "Нафтогаз" хочет обновить иски к России"Нафтогаз" подаст обновленные иски к России по активам в Крыму, заявили в компании. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал подобные действия, а также рассказал, приведут ли они к желаемому для Киева результату.
217102113
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеАндрей КоболевНафтогаз УкраиныКрымУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" готов к обсуждению продления контракта на транзит газа
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде объяснили, почему США видят в России основного противника
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Зеленский хочет прекратить войну в Донбассе, заявил его помощник
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп рассказал о "супербыстрых ракетах" США для противостояния России
Военный конвой США в Сирии
СМИ: в Ираке подорвалась колонна, перевозившая груз для войск США
Андрей Богдан
СМИ: глава офиса президента Украины подал заявление об отставке
Школьный класс
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Патруль российской военной полиции в Сирии
Турция не участвовала в совместном с Россией патрулировании в Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Алена Водонаева
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил планы США выделить $700 миллионов на борьбу с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Антонов: улучшение отношений России и США выгодно всему миру
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
Лента новостейМолния