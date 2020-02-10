"Нафтогаз" оценил потерянные в Крыму активы

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в марте 2019 года, что "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. "Нафтогаз" в июне прошлого года подал в этот суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов. В начале января исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что компания намерена обновить эти иски к РФ. В понедельник Витренко заявил, что компания на этой неделе завершит подготовку документов для обновления исков.