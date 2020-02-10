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"Сапсан" из Петербурга в Москву был остановлен из-за неисправности
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РИА Новости

"Сапсан" из Петербурга в Москву был остановлен из-за неисправности

22:33 10.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСкоростной поезд "Сапсан"
Скоростной поезд Сапсан
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Поезд №773 "Сапсан" сообщением Санкт-ПетербургМосква из-за технической неисправности остановился на станции Решетниково Октябрьской железной дороги (ОЖД), за пассажирами направили электропоезд "Ласточка", сообщает ОЖД.
"Сегодня в 20 часов 27 минут на станции Решетниково Октябрьской железной дороги по причине технической неисправности был остановлен поезд №773 "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург - Москва. К месту остановки был направлен электропоезд "Ласточка", который доставит пассажиров на Ленинградский вокзал", - говорится в сообщении.
Поезд "Ласточка" с пассажирами "Сапсана" в 21.24 мск был отправлен по назначению. Его прибытие на Ленинградский вокзал ожидается ориентировочно в 22.20 мск. Отмечается, что за доставленные неудобства пассажирам задержанного поезда "Сапсан" будет выплачена денежная компенсация.
Расстояние от станции Решетниково до Ленинградского вокзала в Москве составляет чуть более 120 километров.
Новый интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
17 декабря 2019, 14:51
Новый интерьер поезда "Сапсан"
363501
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Октябрьская железная дорога (ОЖД)МоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
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