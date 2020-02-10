"Сапсан" из Петербурга в Москву был остановлен из-за неисправности

"Сегодня в 20 часов 27 минут на станции Решетниково Октябрьской железной дороги по причине технической неисправности был остановлен поезд №773 "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург - Москва. К месту остановки был направлен электропоезд "Ласточка", который доставит пассажиров на Ленинградский вокзал", - говорится в сообщении.