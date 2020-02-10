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Религия и мировоззрение
2020-02-10T22:31+0300
https://ria.ru/20200210/1564523018.html
РПЦ решила защищать нравственность вместе c православными Индии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155657/80/1556578018_0:166:3078:1897_1036x0_80_0_0_cbb136fc040e4c9c6d1a2faaccdd7294.jpg
РИА Новости

РПЦ решила защищать нравственность вместе c православными Индии

22:31 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Маланкарская и Русская православные церкви согласовали позиции по защите традиционных нравственных ценностей и поддержке христиан, подвергающихся гонениям, заявил РИА новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
На минувшей неделе делегация РПЦ посетила город Коттаям (Индия) где прошло первое заседание Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской и Маланкарской православными церквями. А осенью 2019 года в Москве состоялись переговоры глав церквей - католикоса Василия Мар Фомы Павла II и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Маланкарская церковь, как и Русская, очень твердо стоит на позиции традиционной евангельской нравственности. Мы придерживаемся традиционного понимания брака как союза мужчины и женщины, не поддерживаем аборты и эвтаназию. Двум церквам есть ради чего выступить одним голосом. Тем более что у обеих церквей значительная часть паствы проживает в диаспоре", - сказал Игумнов.
Он отметил, что рабочая группа координирует взаимодействие церквей по актуальным вопросам: студенческий обмен, проекты в академической сфере, сотрудничество в медиа и социальных проектах, а также поддержка традиционных нравственных ценностей и защита христиан от преследования в разных регионах мира.
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"На этом заседании позиции двух церквей были сверены - и теперь обе церкви готовы солидарно выступить в поддержку христиан, в частности Эфиопской церкви. Но речь идет не только о ней, потому что на планете есть много мест, где христиане подвергаются дискриминации", - подытожил иеромонах. Он напомнил, что Святейший патриарх Кирилл ранее высказывался поводу Эфиопии, в которой "сложилась непростая ситуация, были жертвы, а Эфиопская церковь претерпела нападки".
В синодальном отделе также отметили, что двусторонний диалог между Московским патриархатом и Маланкарской церковью, продолжается как минимум с XIX века, а сегодня "переживает возрождение".
Христианская община в Индии существует с первого века. Основателем общины считается апостол Фома, один из двенадцати учеников Христа. В качестве доказательства служения апостола в Южной Индии осталась его могила, хотя мощи Фомы позднее были перенесены в Эдессу на территорию современной Турции. Христиане Индии на протяжении веков живут в соседстве с представителями других индийских традиционных религий.
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Древние восточные церкви - Сирийская, Коптская, Армянская, Маланкарская, Эфиопская и Эритрейская - признают результаты только трех из семи Вселенские соборов, поэтому православные верующие не могут причащаться в их храмах. Тем не менее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси, маланкарской стороной "не раз подтверждалась готовность в необходимых случаях предоставлять храмовые помещения для совершения богослужений священниками Русской Церкви".
Осенью 2019 года в Эфиопии прошли политические протесты, которые в некоторых регионах приобрели межэтнический и межконфессиональный характер. По данным местных СМИ, жертвами протестов в Эфиопии стали по меньшей мере 78 человек. Эфиопия официально приняла христианскую веру в IV веке. До 1959 года была автономной церковью в канонической зависимости от Коптской церкви, после чего получила автокефалию. В настоящее время Эфиопская церковь насчитывает около 65 миллионов верующих (более половины населения Эфиопии).
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияИндиярелигияВ мире
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