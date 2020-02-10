РПЦ решила защищать нравственность вместе c православными Индии

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Маланкарская и . Маланкарская и Русская православные церкви согласовали позиции по защите традиционных нравственных ценностей и поддержке христиан, подвергающихся гонениям, заявил РИА новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

На минувшей неделе делегация РПЦ посетила город Коттаям ( Индия ) где прошло первое заседание Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской и Маланкарской православными церквями. А осенью 2019 года в Москве состоялись переговоры глав церквей - католикоса Василия Мар Фомы Павла II и патриарха Московского и всея Руси Кирилла

"Маланкарская церковь, как и Русская, очень твердо стоит на позиции традиционной евангельской нравственности. Мы придерживаемся традиционного понимания брака как союза мужчины и женщины, не поддерживаем аборты и эвтаназию. Двум церквам есть ради чего выступить одним голосом. Тем более что у обеих церквей значительная часть паствы проживает в диаспоре", - сказал Игумнов.

Он отметил, что рабочая группа координирует взаимодействие церквей по актуальным вопросам: студенческий обмен, проекты в академической сфере, сотрудничество в медиа и социальных проектах, а также поддержка традиционных нравственных ценностей и защита христиан от преследования в разных регионах мира.

"На этом заседании позиции двух церквей были сверены - и теперь обе церкви готовы солидарно выступить в поддержку христиан, в частности Эфиопской церкви. Но речь идет не только о ней, потому что на планете есть много мест, где христиане подвергаются дискриминации", - подытожил иеромонах. Он напомнил, что Святейший патриарх Кирилл ранее высказывался поводу Эфиопии, в которой "сложилась непростая ситуация, были жертвы, а Эфиопская церковь претерпела нападки".

В синодальном отделе также отметили, что двусторонний диалог между Московским патриархатом и Маланкарской церковью, продолжается как минимум с XIX века, а сегодня "переживает возрождение".

Христианская община в Индии существует с первого века. Основателем общины считается апостол Фома, один из двенадцати учеников Христа. В качестве доказательства служения апостола в Южной Индии осталась его могила, хотя мощи Фомы позднее были перенесены в Эдессу на территорию современной Турции. Христиане Индии на протяжении веков живут в соседстве с представителями других индийских традиционных религий.

Древние восточные церкви - Сирийская, Коптская, Армянская, Маланкарская, Эфиопская и Эритрейская - признают результаты только трех из семи Вселенские соборов, поэтому православные верующие не могут причащаться в их храмах. Тем не менее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси, маланкарской стороной "не раз подтверждалась готовность в необходимых случаях предоставлять храмовые помещения для совершения богослужений священниками Русской Церкви".