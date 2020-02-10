Сербское духовенство: полиция Черногории занижает число протестующих

БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Полиция Полиция Черногории подсчитывает не всех участников массовых шествий и молебнов в связи с законом о религиозных объединениях, заявил РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович.

В ночь на понедельник во многих городах Черногории прошли массовые шествия и молебны верующих в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ), крупнейшие состоялись в Подгорице и Никшиче. Черногорская полиция не обнародует общее или региональное число участников с момента начала мирных протестов. Однако оценочные данные по Никшичу были озвучены в понедельник и вызвали негодование протестующих. Оппозиционный Демократический фронт возмутила фраза руководства полиции Никшича о "менее чем семи тысячах протестующих", так как центральная площадь города, вмещающая 30 тысяч, была заполнена людьми.

"Наши шествия и молебны снимаются на многочисленные фотоаппараты, камеры, сотовые телефоны и сверху, квадрокоптерами. Техника позволяет всем желающим лично пересчитать участников или визуально сопоставить их число, например, с числом болельщиков на стадионах во время крупных матчей", - заявил отец Гойко агентству.

"Я не говорю, что полиция неправильно насчитала, например, 50 тысяч человек. Но предполагаем, что она при этом не учла всех присутствовавших", - отметил протоиерей-ставрофор.

Ранее ректор Цетинской семинарии сообщал РИА Новости, что массовые шествия и молебны собирают по четвергам и воскресеньям в Черногории до 150 тысяч человек. По данным нескольких СМИ, это число в ночь на понедельник достигло 200 тысяч при населении страны около 630 тысяч человек.