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Религия и мировоззрение
2020-02-10T22:21+0300
https://ria.ru/20200210/1564522870.html
Сербское духовенство: полиция Черногории занижает число протестующих
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181507_0:164:3059:1884_1036x0_80_0_0_3dfcb7dc7c46133387df32d1c5dbfdd4.jpg
РИА Новости

Сербское духовенство: полиция Черногории занижает число протестующих

22:21 10.02.2020
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© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкСбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Полиция Черногории подсчитывает не всех участников массовых шествий и молебнов в связи с законом о религиозных объединениях, заявил РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович.
В ночь на понедельник во многих городах Черногории прошли массовые шествия и молебны верующих в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ), крупнейшие состоялись в Подгорице и Никшиче. Черногорская полиция не обнародует общее или региональное число участников с момента начала мирных протестов. Однако оценочные данные по Никшичу были озвучены в понедельник и вызвали негодование протестующих. Оппозиционный Демократический фронт возмутила фраза руководства полиции Никшича о "менее чем семи тысячах протестующих", так как центральная площадь города, вмещающая 30 тысяч, была заполнена людьми.
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"Наши шествия и молебны снимаются на многочисленные фотоаппараты, камеры, сотовые телефоны и сверху, квадрокоптерами. Техника позволяет всем желающим лично пересчитать участников или визуально сопоставить их число, например, с числом болельщиков на стадионах во время крупных матчей", - заявил отец Гойко агентству.
"Я не говорю, что полиция неправильно насчитала, например, 50 тысяч человек. Но предполагаем, что она при этом не учла всех присутствовавших", - отметил протоиерей-ставрофор.
Ранее ректор Цетинской семинарии сообщал РИА Новости, что массовые шествия и молебны собирают по четвергам и воскресеньям в Черногории до 150 тысяч человек. По данным нескольких СМИ, это число в ночь на понедельник достигло 200 тысяч при населении страны около 630 тысяч человек.
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В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
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