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Госдепу предложили выделить Украине 317 миллионов долларов
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РИА Новости

Госдепу предложили выделить Украине 317 миллионов долларов

21:42 10.02.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Правительство президента США Дональда Трампа предлагает выделить в будущем финансовом 2021 году на помощь Украине по линии Госдепа в общей сложности 316,9 миллиона долларов, следует из проекта бюджета ведомства, опубликованного на его сайте.
В таблицах, разъясняющих финансирование проектов госдепа, отмечается, что 6 миллионов долларов предлагается выделить Украине на помощь в рамках программ здравоохранения по линии агентства USAID , плюс прямая помощь составит 25 миллионов долларов.
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На экономическую поддержку и развитие Украине предлагается направить 145 миллионов, на борьбу с оборотом наркотиков - 13 миллионов долларов, программу борьбы с терроризмом - 6 миллионов долларов, плюс 4 миллиона долларов на борьбу с терроризмом и связанными с этим программами.
На финансирование программы в рамках военного образования международных тренингов предлагается заложить в бюджет 2,9 миллиона долларов, на военную помощь - 115 миллионов долларов.
Предложения кабмина Трампа отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом Трамп предлагал похожие сокращения бюджета, но конгресс с ними не соглашался. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты, начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.
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