Госдепу предложили выделить Украине 317 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Правительство президента США Правительство президента США Дональда Трампа предлагает выделить в будущем финансовом 2021 году на помощь Украине по линии Госдепа в общей сложности 316,9 миллиона долларов, следует из проекта бюджета ведомства, опубликованного на его сайте.

В таблицах, разъясняющих финансирование проектов госдепа, отмечается, что 6 миллионов долларов предлагается выделить Украине на помощь в рамках программ здравоохранения по линии агентства USAID , плюс прямая помощь составит 25 миллионов долларов.

На экономическую поддержку и развитие Украине предлагается направить 145 миллионов, на борьбу с оборотом наркотиков - 13 миллионов долларов, программу борьбы с терроризмом - 6 миллионов долларов, плюс 4 миллиона долларов на борьбу с терроризмом и связанными с этим программами.

На финансирование программы в рамках военного образования международных тренингов предлагается заложить в бюджет 2,9 миллиона долларов, на военную помощь - 115 миллионов долларов.