В Ленинградской области учащийся колледжа умер на уроке физкультуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после смерти учащегося Волховского колледжа транспортного строительства на занятиях по физической культуре, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.
"По предварительным данным, 10 февраля 16-летний учащийся колледжа скончался на занятиях по физической культуре", - говорится в сообщении.
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По этому факту организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших данной трагедии", - отмечается в сообщении.
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