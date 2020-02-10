В ГД назвали дату рассмотрения проекта о преподавании старшекурсников

"Студенты смогут наметить для себя будущее место трудоустройства, где их уже будут знать и готовы будут принять на работу. Определенный положительный эффект будет и для решения проблемы дефицита педагогических кадров, который имеется в ряде мест", - цитирует пресс-служба партии Аршинову.