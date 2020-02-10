Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T21:40+0300
https://ria.ru/20200210/1564522167.html
В ГД назвали дату рассмотрения проекта о преподавании старшекурсников
https://cdn24.img.ria.ru/images/49782/65/497826527_0:132:3087:1868_1036x0_80_0_0_59fbb6ae7d69ebb5dcdc831d07f167d4.jpg
РИА Новости

В ГД назвали дату рассмотрения проекта о преподавании старшекурсников

21:40 10.02.2020
142
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкШкольники в классе
Школьники в классе
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума планирует рассмотреть поправки о допуске студентов старших курсов к преподаванию в школах во втором чтении 20 февраля, сообщила координатор партпроекта единороссов "Новая школа", член президиума Генсовета партии, депутат Госдумы Алена Аршинова.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" планирует ускорить рассмотрение данного законопроекта.
"Студенты смогут наметить для себя будущее место трудоустройства, где их уже будут знать и готовы будут принять на работу. Определенный положительный эффект будет и для решения проблемы дефицита педагогических кадров, который имеется в ряде мест", - цитирует пресс-служба партии Аршинову.
Депутат добавила, что профильный комитет Госдумы планирует закончить работу над законопроектом в весеннюю сессию, поэтому уже нынешние студенты старших курсов смогут воспользоваться правом преподавать в школах.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
6 февраля, 16:13
Путин: высшая школа должна отвечать скорости технологических перемен
300017
Обсудить 1
Госдума РФЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018
"Роскосмос" намерен обсудить с НАСА полеты в дальний космос
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
В Госдуму внесли законопроект об условиях допуска школьников к ГИА
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020г.
Комиссия СПЧ проанализирует исполнение поручений президента
Автомобили скорой помощи
В Ленинградской области учащийся колледжа умер на уроке физкультуры
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас планирует встретиться с Ольмертом в Нью-Йорке
Запуск ракет в КНДР
Источник: КНДР в 2019 году не прекратила ракетно-ядерную программу
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
При взрыве газа в дачном доме под Краснодаром пострадали три человека
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сербское духовенство: полиция Черногории занижает число протестующих
Логотип TELE2
Пользователи Tele2 сообщили о сбоях в работе оператора
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
После жесткой посадки в Коми заблокирован багажный отсек самолета
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдепу предложили выделить Украине 317 миллионов долларов
Ребенок
Приемная мать избила ребенка за неправильное написание буквы
Дикий аллигатор
В Бразилии сняли на видео, как аллигатор утащил у туриста планшет
Штаб-квартира Министерства обороны США
Пентагон попросил больше денег на подлодки и бомбардировщики
Логотип НАСА
Администрация Трампа предложила увеличить бюджет НАСА
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния