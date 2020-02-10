В ГД назвали дату рассмотрения проекта о преподавании старшекурсников

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума планирует рассмотреть поправки о допуске студентов старших курсов к преподаванию в школах во втором чтении 20 февраля, сообщила координатор партпроекта единороссов "Новая школа", член президиума Генсовета партии, депутат Госдумы Алена Аршинова.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" планирует ускорить рассмотрение данного законопроекта.
"Студенты смогут наметить для себя будущее место трудоустройства, где их уже будут знать и готовы будут принять на работу. Определенный положительный эффект будет и для решения проблемы дефицита педагогических кадров, который имеется в ряде мест", - цитирует пресс-служба партии Аршинову.
Депутат добавила, что профильный комитет Госдумы планирует закончить работу над законопроектом в весеннюю сессию, поэтому уже нынешние студенты старших курсов смогут воспользоваться правом преподавать в школах.