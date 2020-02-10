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Пользователи Tele2 сообщили о сбоях в работе оператора
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РИА Новости

Пользователи Tele2 сообщили о сбоях в работе оператора

21:52 10.02.2020 (обновлено: 21:53 10.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛоготип "TELE2"
Логотип TELE2
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пользователи Tele2 в понедельник сообщают о сбоях в работе мобильного оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
В основном пользователи жалуются на отсутствие подключения к сети. Сбои начались примерно с 20.00 мск.
Автомат для продажи сим-карт с распознаванием лиц, установленный Tele2 в зоне прилета аэропорта Внуково
1 февраля, 13:53
Tele2 опроверг информацию об утечке данных клиентов
Проблемы в основном наблюдаются в западной части России. Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Екатеринбурга.
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