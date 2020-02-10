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Приемная мать избила ребенка за неправильное написание буквы
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РИА Новости

Приемная мать избила ребенка за неправильное написание буквы

20:56 10.02.2020 (обновлено: 20:59 10.02.2020)
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© Fotolia / pegbesРебенок
Ребенок
© Fotolia / pegbes
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Органы опеки Москвы проведут работу с приемной семьей, где мать наказала ремнём ребёнка за невыполнение домашнего задания, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты.
Ранее, в СМИ появилась информация, что приемная мать избила ребёнка из-за неправильного написания буквы "Ж".
В департаменте сообщили, что 24 января специалистам соцзащиты из районного ОМВД поступила информация о возможном факте жестокого обращения с мальчиком семи лет, который пришел в школу с ссадинами и ушибами. После поступления жалобы сотрудники соцзащиты приехали по адресу проживания ребенка и увидели у него ссадины и ушибы. Мальчик рассказал, что приемная мама наказала его ремнем, после того как он не справился с домашним заданием.
"После случившегося психологом семейного центра была проведена первичная диагностика опекунов и ребенка. Результаты диагностики показали, что родители и мальчик привязаны друг к другу; мать и отец готовы и дальше заботиться, заниматься развитием ребёнка; в семье стабильные отношения; родители стремятся сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. С приемными родителями запланирована более подробная и всесторонняя диагностика, на основании которой будет принято решение о возвращении мальчика в семью", - говорится в сообщении.
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Сотрудники соцзащиты во время посещения ребенка вызвали скорую помощь, мальчика отправили в больницу, медработники не нашли основания для его госпитализации.
"Социальные работники снова посетили семью. Приемная мама подтвердила, что ударила ребенка ремнем за невыполнение домашнего задания. Женщина говорила, что впервые наказала мальчика и очень сожалеет о случившемся. Приемные родители написали заявление о временном помещении мальчика в учреждение соцзащиты", - добавили в департаменте, отметив, что с ребёнком работают психологи и педагоги.
В соцзащите уточнили, что приемные родители изъявили желание навещать ребенка.
Семья приехала в Москву в 2017 году из региона России, где взяла мальчика под опеку в 2016 году.
Отмечается, что сотрудники соцзащиты в прошлом году несколько раз навещали семью. У ребенка и приемных родителей были хорошие отношения. Ранее информация о фактах семейного неблагополучия и жестокого обращения в отношении мальчика не поступала. На учёте и социальном обслуживании семья не состояла, за помощью не обращалась.
"В отношении приемных родителей правоохранительными органами проводится проверка", - заключили в ведомстве.
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