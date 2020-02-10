Эксперты предупредили об активности кибермошенников перед праздниками

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. в преддверии приближающихся праздников предупредила о возможном усилении активности фишеров – интернет-мошенников, похищающих конфиденциальную информацию (логины, пароли, номера банковских карт) с помощью рассылок ложных сообщений от имени официальных учреждений (например, банков, интернет-магазинов). "Лаборатория Касперского" в преддверии приближающихся праздников предупредила о возможном усилении активности фишеров – интернет-мошенников, похищающих конфиденциальную информацию (логины, пароли, номера банковских карт) с помощью рассылок ложных сообщений от имени официальных учреждений (например, банков, интернет-магазинов).

"Впереди новая волна праздников, а значит, есть вероятность, что фишеры снова усилят свою активность. "Лаборатория Касперского" рекомендует быть особенно внимательными в это время", - говорится в сообщении компании.

"Перед большими праздниками люди чаще склонны к совершению импульсивных покупок. Злоумышленники всегда активизируются в это время, поскольку в суете пользователи чаще склонны принимать за чистую монету предложение купить нечто стоящее по фантастически низкой цене. Конечно, это не значит, что нужно полностью отказываться от шопинга, но мы рекомендуем пользователям всегда оставаться крайне внимательными при проведении онлайн-оплат", — приводятся в сообщении слова старшего контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Татьяны Сидориной.

Эксперты компании проанализировали активность злоумышленников в предновогодний период 2019 года и выяснили, что доля финансового фишинга по всему миру выросла на 9,5% и составила почти 53% от всех попыток фишинговых атак. "Так, за несколько дней до "черной пятницы" (проводилась 29 ноября по 1 декабря – ред.) число заблокированных попыток перехода на поддельные копии eBay выросло в четыре раза и превысило 8 тысяч ежедневно. Такой уровень держался до середины декабря", - говорится в сообщении.

Почти каждое пятое фишинговое сообщение (19%) в четвертом квартале было скамерским, то есть представляло собой мошенническое объявление, обещающее пользователю легкие деньги – например, за участие в акции или прохождение опроса. Как обычно в таких случаях, посетителям предлагалось выполнить несложное задание, в том числе, связанное с введением личных данных, и оплатить небольшую комиссию за перевод средств. "Мошенники зарабатывают именно на этой "комиссии": получив ее, они прекращают общение с жертвой скама", - отмечают эксперты.