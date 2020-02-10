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2020-02-10T20:21+0300
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Пристайко заявил, что Украина и Россия все еще могут сотрудничать
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РИА Новости

Пристайко заявил, что Украина и Россия все еще могут сотрудничать

20:21 10.02.2020
786
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
РИМ, 10 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина все еще могут сотрудничать и торговать.
"Мы приняли свое решение: мы ушли. Ваш модуль больше нам не подходит. И это опять-таки не потому что мы против вас. Мы можем все еще быть братьями и сестрами, мы можем торговать, мы можем сотрудничать, мы соседи", - заявил Пристайко в ходе пресс-конференции в Риме.
Он также отметил, что Украина сейчас концентрирует свои усилия, чтобы продвинуться в вопросе минских договоренностей.
"За шесть лет все устали. В первую очередь, устали украинцы", - добавил Пристайко.
Владимир Джабаров
4 февраля, 09:17
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Минские соглашенияСитуация на УкраинеВадим ПристайкоМИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Мы приняли свое решение: мы ушли. Ваш модуль больше нам не подходит"...Г-н Пристайко, уходя - уходи. И не грози. Уходи со всеми остальными "мы". И со всем своим "модулем", со всеми 20% земель современной Украины, с которыми она вошла в состав государства "клятых москалей" в 1654 году. А про остальные 80% - про подарки русских царей-Ленина-Сталина - забудь, не твоё.
10 февраля, 20:40
АБАлександр Белый
1000000
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