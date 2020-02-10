Пристайко заявил, что Украина и Россия все еще могут сотрудничать

"Мы приняли свое решение: мы ушли. Ваш модуль больше нам не подходит. И это опять-таки не потому что мы против вас. Мы можем все еще быть братьями и сестрами, мы можем торговать, мы можем сотрудничать, мы соседи", - заявил Пристайко в ходе пресс-конференции в Риме.