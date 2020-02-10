Пристайко заявил, что Украина и Россия все еще могут сотрудничать

РИМ, 10 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина все еще могут сотрудничать и торговать.
"Мы приняли свое решение: мы ушли. Ваш модуль больше нам не подходит. И это опять-таки не потому что мы против вас. Мы можем все еще быть братьями и сестрами, мы можем торговать, мы можем сотрудничать, мы соседи", - заявил Пристайко в ходе пресс-конференции в Риме.
Он также отметил, что Украина сейчас концентрирует свои усилия, чтобы продвинуться в вопросе минских договоренностей.
"За шесть лет все устали. В первую очередь, устали украинцы", - добавил Пристайко.