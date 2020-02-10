Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T19:55+0300
https://ria.ru/20200210/1564518650.html
Пристайко назвал министерские "нормандские встречи" неэффективными
https://cdn24.img.ria.ru/images/155980/09/1559800933_0:0:2964:1667_1036x0_80_0_0_79d035f9e2a99887186c2705c44860d4.jpg
РИА Новости

Пристайко назвал министерские "нормандские встречи" неэффективными

19:28 10.02.2020 (обновлено: 19:55 10.02.2020)
691
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
РИМ, 10 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отвечая на вопрос о проведении встречи глав МИД в "нормандском формате", заявил, что опыт показал их неэффективность.
"Я никогда не слышал от Франции, Германии или России, что мы будем проводить такую встречу" - заявил он в ходе пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос о возможности проведении встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД на полях мюнхенской конференции.
"Я приеду в Мюнхен, я надеюсь, что мы все вчетвером там будем... Если бы мне дали выбор, ехать на министерскую встречу или готовиться к президентской встрече в апреле, как об этом договорились в декабре, я бы сделал ставку на апрель", - добавил Пристайко.
"Мы виделись с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым в декабре на полях СМИД, потом все мы собрались и поняли, министерские встречи в формате "нормандской четверки" не очень эффективны. Лидеры решили, что эту работу надо убрать из слабых рук их министров и сделать ее самим. Да будет так", - подчеркнул он.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
0150118
Обсудить 3
Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим Пристайко"Нормандская четверка"МИД УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел России
Источник в МИД оценил слова Пристайко о "нормандском формате"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пристайко оценил возможность возвращения послов в Москву и Киев
Вадим Пристайко
Пристайко заявил, что Украина и Россия все еще могут сотрудничать
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола "Арктика"
Пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке
Настоящий убийца: NI рассказал, почему на Западе боятся БРК "Бастион"
Руки в наручниках
В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с "коронавирусом"
Белый дом в США
США намерены выделить $700 миллионов на "противодействие" России
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
Турция ждет поддержки НАТО из-за ситуации в Идлибе
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Птицефабрика в Новосибирской области
Россельхознадзор частично запретил импорт птицы из Польши
Киево-Печерская лавра
Игуменья: ни один монастырь в Украине не перешел в раскольническую ПЦУ
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о возможном новом иске
Магазин с алкогольной продукцией
Врач рассказал, с каких напитков начинается женский алкоголизм
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния