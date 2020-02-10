Пристайко назвал министерские "нормандские встречи" неэффективными

"Я никогда не слышал от Франции, Германии или России, что мы будем проводить такую встречу" - заявил он в ходе пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос о возможности проведении встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД на полях мюнхенской конференции.

"Я приеду в Мюнхен, я надеюсь, что мы все вчетвером там будем... Если бы мне дали выбор, ехать на министерскую встречу или готовиться к президентской встрече в апреле, как об этом договорились в декабре, я бы сделал ставку на апрель", - добавил Пристайко.