Пристайко назвал министерские "нормандские встречи" неэффективными

РИМ, 10 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отвечая на вопрос о проведении встречи глав МИД в "нормандском формате", заявил, что опыт показал их неэффективность.
"Я никогда не слышал от Франции, Германии или России, что мы будем проводить такую встречу" - заявил он в ходе пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос о возможности проведении встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД на полях мюнхенской конференции.
"Я приеду в Мюнхен, я надеюсь, что мы все вчетвером там будем... Если бы мне дали выбор, ехать на министерскую встречу или готовиться к президентской встрече в апреле, как об этом договорились в декабре, я бы сделал ставку на апрель", - добавил Пристайко.
"Мы виделись с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым в декабре на полях СМИД, потом все мы собрались и поняли, министерские встречи в формате "нормандской четверки" не очень эффективны. Лидеры решили, что эту работу надо убрать из слабых рук их министров и сделать ее самим. Да будет так", - подчеркнул он.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.