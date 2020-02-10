Си Цзиньпин призвал помогать медикам в борьбе с коронавирусом

Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Власти Власти Китая на всех уровнях должны заботиться о медиках, помогать им в решении проблем и трудностей, обеспечивать их безопасность, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин

"Мы должны заботиться о многочисленных медицинских сотрудниках, они непрерывно, днем и ночью, ведут жестокую битву (с болезнью - ред.), трудятся изо всех сил. Немало медработников, к сожалению, заразились коронавирусом , некоторые даже отдали свои жизни", - сказал китайский лидер, слова которого приводится в заявлении на сайте Госсовета КНР.

Он подчеркнул, что "партийные комитеты и правительства на всех уровнях должны заботиться о медиках, помогать им в решении конкретных трудностей и проблем и обеспечить защиту их жизни и безопасности".

С 24 января в город Ухань и провинцию Хубэй из других регионов страны начали отправлять как материальную помощь, в том числе защитную одежду и маски, так и специалистов, так как местные врачи перестали справляться с большим потоком пациентов и вынуждены были работать без выходных минимум по 12 часов за смену. К настоящему времени в провинцию приехали уже более 16 тысяч медиков со всей страны. Только за 9 февраля в город прибыли 6 тысяч медицинских работников, чтобы доставить их в Ухань из 16 других регионов страны, потребовался 41 авиарейс.

В связи с тем, что самая большая ответственность в борьбе с коронавирусом ложится именно на плечи медиков, их в стране стали называть "ангелы в белых одеждах" или "бойцы в белых халатах".