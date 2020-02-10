Си Цзиньпин призвал не допустить массовых увольнений в Китае

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник распорядился в условиях распространения коронавируса уделять повышенное внимание обеспечению необходимых условия для жизни и труда населения, в первую очередь необходимо не допустить массовых увольнений.
"Следует стабилизировать потребление, развивать сферу онлайн-потребления. Необходимо активно содействовать возобновлению работы различных учреждений и производства на предприятиях, необходимо усиливать поддержку крупных предприятий, затронутых эпидемией, в первую очередь в отношении финансирования и обеспечения кадрами, помогать им преодолевать трудности", - заявил китайский лидер, слова которого приводятся в заявлении на сайте Госсовета КНР.
По его словам, "чем острее эпидемическая ситуация, тем больше внимания следует уделять работе по защите и улучшению условий жизни населения, в частности, мы должны уделять пристальное внимание вопросам занятости и предотвратить массовые увольнения".
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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