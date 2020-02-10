Си Цзиньпин призвал снизить влияние вспышки коронавируса на экономику

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Правительственные и партийные органы Китая должны сделать все возможное для снижения влияния эпидемической ситуации на экономику страны и реализовать цели социально-экономического развития, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо укреплять уверенность и увидеть, что основы улучшения нашей экономики в долгосрочной перспективе не изменятся, воздействие эпидемии (на экономику – ред.) носит лишь краткосрочный характер, нельзя позволять проблемам себя запугать", - заявил китайский лидер, слова которого приводится в заявлении на сайте Госсовета КНР.
По его словам, "необходимо укрепить регулирование экономической деятельности, в той мере, в какой это возможно, снизить влияние эпидемической ситуации на экономику, прилагать все усилия, чтобы реализовать целевые задачи социально-экономического развития на этот год".
Он добавил также, что необходимо приложить все усилия для возобновления реализации уже начатых проектов и запустить новые.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV