Си Цзиньпин призвал снизить влияние вспышки коронавируса на экономику

"Необходимо укреплять уверенность и увидеть, что основы улучшения нашей экономики в долгосрочной перспективе не изменятся, воздействие эпидемии (на экономику – ред.) носит лишь краткосрочный характер, нельзя позволять проблемам себя запугать", - заявил китайский лидер, слова которого приводится в заявлении на сайте Госсовета КНР.

По его словам, "необходимо укрепить регулирование экономической деятельности, в той мере, в какой это возможно, снизить влияние эпидемической ситуации на экономику, прилагать все усилия, чтобы реализовать целевые задачи социально-экономического развития на этот год".