В Восточной Африке растет паника из-за нашествия саранчи, сообщили СМИ

Отмечается, что ранее нашествие саранчи уже спровоцировало хаос в таких странах, как Эфиопия и Кения, также сильно пострадала республика Сомали, где ввиду бедствия было введено чрезвычайное положение. В ООН отмечают, что нашествие саранчи является самым масштабным за 25 лет для Эфиопии и Сомали и худшим из тех, что наблюдалось в Кении за 70 лет.