В Восточной Африке растет паника из-за нашествия саранчи, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Паника растет в Восточной Африке, по мере того как новые страны страдают от крупнейшего нашествия саранчи, сообщает телеканал Africanews.
Отмечается, что ранее нашествие саранчи уже спровоцировало хаос в таких странах, как Эфиопия и Кения, также сильно пострадала республика Сомали, где ввиду бедствия было введено чрезвычайное положение. В ООН отмечают, что нашествие саранчи является самым масштабным за 25 лет для Эфиопии и Сомали и худшим из тех, что наблюдалось в Кении за 70 лет.
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В свою очередь серьезная угроза дальнейшего нашествия присутствует в Танзании и Уганде, где уже зарегистрированы первые случаи атаки саранчи. Власти намерены всеми силами сдержать распространение вредителей.
"Я созвал срочное совещание с соответствующими политическими лидерами и техническими сотрудниками кабмина Уганды сегодня в 7 вечера (19.00 мск) с целью незамедлительно начать действовать", - заявил премьер-министр Уганды Рухакана Ругунда в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.
В числе планируемых мер - обработка пострадавших зон при помощи самолетов, пикапов и тракторов. В свою очередь Танзания также готовится к борьбе с нашествием вредителей.
Нашествие саранчи представляет собой природное стихийное бедствие, чреватое массовым поеданием сельскохозяйственных культур роем саранчи. В наименее развитых странах атака насекомых может привести к серьезным экономическим последствиям и спровоцировать сильный голод.
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