Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T18:57+0300
https://ria.ru/20200210/1564517753.html
В Восточной Африке растет паника из-за нашествия саранчи, сообщили СМИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/98888/31/988883175_0:36:801:486_1036x0_80_0_0_45a65e75835bfbacd17149c7cc33219b.jpg
РИА Новости

В Восточной Африке растет паника из-за нашествия саранчи, сообщили СМИ

18:57 10.02.2020
687
© Flickr / Wild CenterСтая саранчи
Стая саранчи
© Flickr / Wild Center
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Паника растет в Восточной Африке, по мере того как новые страны страдают от крупнейшего нашествия саранчи, сообщает телеканал Africanews.
Отмечается, что ранее нашествие саранчи уже спровоцировало хаос в таких странах, как Эфиопия и Кения, также сильно пострадала республика Сомали, где ввиду бедствия было введено чрезвычайное положение. В ООН отмечают, что нашествие саранчи является самым масштабным за 25 лет для Эфиопии и Сомали и худшим из тех, что наблюдалось в Кении за 70 лет.
Азиатская перелётная саранча
2 февраля, 16:06
Власти Сомали ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
В свою очередь серьезная угроза дальнейшего нашествия присутствует в Танзании и Уганде, где уже зарегистрированы первые случаи атаки саранчи. Власти намерены всеми силами сдержать распространение вредителей.
"Я созвал срочное совещание с соответствующими политическими лидерами и техническими сотрудниками кабмина Уганды сегодня в 7 вечера (19.00 мск) с целью незамедлительно начать действовать", - заявил премьер-министр Уганды Рухакана Ругунда в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.
В числе планируемых мер - обработка пострадавших зон при помощи самолетов, пикапов и тракторов. В свою очередь Танзания также готовится к борьбе с нашествием вредителей.
Нашествие саранчи представляет собой природное стихийное бедствие, чреватое массовым поеданием сельскохозяйственных культур роем саранчи. В наименее развитых странах атака насекомых может привести к серьезным экономическим последствиям и спровоцировать сильный голод.
Статуя Фемиды в суде
15 ноября 2019, 13:57
В Ростове-на-Дону осудили двух москвичей, выпустивших саранчу в самолете
2051804
Обсудить 2
АфрикаСомалиТанзанияЭфиопияВ мире
Рекомендуем
Люди в масках на улице Шанхая
Си Цзиньпин призвал не допустить массовых увольнений в Китае
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола "Арктика"
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
Турция ждет поддержки НАТО из-за ситуации в Идлибе
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Си Цзиньпин призвал снизить влияние вспышки коронавируса на экономику
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правления ХДС в штаб-квартире партии в Берлине
Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не выдвигаться в канцлеры
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на юго-востоке острова Реюньон в Индийском океане
На французском острове Реюньон началось извержение вулкана
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для расследования причин коронавируса
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Си Цзиньпин призвал помогать медикам в борьбе с коронавирусом
Магазин с алкогольной продукцией
Врач рассказал, с каких напитков начинается женский алкоголизм
Президент США Дональд Трамп
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани объяснил, зачем Иран разрабатывает высокоточные ракеты
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В Турции заявили о продолжении переговоров с Россией по Идлибу
Птицефабрика в Новосибирской области
Россельхознадзор частично запретил импорт птицы из Польши
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния