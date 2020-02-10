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https://ria.ru/20200210/1564517189.html
Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не выдвигаться в канцлеры
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РИА Новости

Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не выдвигаться в канцлеры

18:38 10.02.2020
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© REUTERS / Hannibal HanschkeЛидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правления ХДС в штаб-квартире партии в Берлине
Лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правления ХДС в штаб-квартире партии в Берлине
© REUTERS / Hannibal Hanschke
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сожалеет о решении Аннегрет Крамп-Карренбауэр не баллотироваться от Христианско-демократического союза (ХДС) в канцлеры ФРГ, об этом глава немецкого правительства заявила журналистам на пресс-конференции в Берлине.
"Я приняла к сведению это решение сегодня с уважением, но и сожалею о нем. Могу представить, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко, и я благодарю ее за готовность сопровождать процесс выбора кандидата на должность канцлера в качестве председателя партии", - сказала Меркель.
Она добавила, что во время пребывания на посту главы ХДС Крамп-Карренбауэр смогла "обозначить важные вещи и запустить значительные процессы", например, в сфере углубления сотрудничества между союзническими партиями ХДС и ХСС, а также в процессе выработки новой программы партии.
На этих направлениях, а также в вопросе о номинации нового кандидата в канцлеры Меркель продолжит "плотное сотрудничество с Крамп-Карренбауэр, интенсивное сотрудничество, и в отрыве от этого - с ней, как министром обороны в правительстве ФРГ", добавила глава правительства.
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Ранее Крамп-Карренбауэр сообщила журналистам, что не будет баллотироваться в канцлеры ФРГ на следующих выборах в Германии, а также сдаст свои полномочия главы ХДС, когда будет утверждена кандидатура нового кандидата в канцлеры от ХДС. Она добавила, что сохранит пост главы Минобороны в действующем правительстве Ангелы Меркель.
В конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается полностью доработать четвертый срок на посту главы правительства ФРГ - до 2021 года. Больше выдвигать свою кандидатуру она не намерена.
Ее преемницей считалась Крамп-Карренбауэр, однако министр обороны не пользуется популярностью среди населения, а ее лидерские позиции сильно ослабли из-за скандала в регионе Тюрингия. В Тюрингии фракция ХДС в ландтаге вопреки линии федерального бюро проголосовала вместе с "Альтернативой для Германии" и обеспечила избрание премьер-министром Томаса Кеммериха.
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрТюрингияАнгела МеркельГерманияВ мире
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