Меркель сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр не выдвигаться в канцлеры

БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель сожалеет о решении Аннегрет Крамп-Карренбауэр не баллотироваться от Христианско-демократического союза (ХДС) в канцлеры ФРГ, об этом глава немецкого правительства заявила журналистам на пресс-конференции в Берлине.

"Я приняла к сведению это решение сегодня с уважением, но и сожалею о нем. Могу представить, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко, и я благодарю ее за готовность сопровождать процесс выбора кандидата на должность канцлера в качестве председателя партии", - сказала Меркель.

Она добавила, что во время пребывания на посту главы ХДС Крамп-Карренбауэр смогла "обозначить важные вещи и запустить значительные процессы", например, в сфере углубления сотрудничества между союзническими партиями ХДС и ХСС, а также в процессе выработки новой программы партии.

На этих направлениях, а также в вопросе о номинации нового кандидата в канцлеры Меркель продолжит "плотное сотрудничество с Крамп-Карренбауэр, интенсивное сотрудничество, и в отрыве от этого - с ней, как министром обороны в правительстве ФРГ", добавила глава правительства.

Ранее Крамп-Карренбауэр сообщила журналистам, что не будет баллотироваться в канцлеры ФРГ на следующих выборах в Германии, а также сдаст свои полномочия главы ХДС, когда будет утверждена кандидатура нового кандидата в канцлеры от ХДС. Она добавила, что сохранит пост главы Минобороны в действующем правительстве Ангелы Меркель.

В конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается полностью доработать четвертый срок на посту главы правительства ФРГ - до 2021 года. Больше выдвигать свою кандидатуру она не намерена.