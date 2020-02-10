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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T18:46+0300
https://ria.ru/20200210/1564517150.html
Турция направила подкрепление в Идлиб после атак против своих военных
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564508497_0:159:3072:1887_1036x0_80_0_0_5f18ac8a5cf7de46b599750100aded0d.jpg
РИА Новости

Турция направила подкрепление в Идлиб после атак против своих военных

18:38 10.02.2020 (обновлено: 18:46 10.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкая военная техника в провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Анкара продолжает усиливать военный контингент в сирийском Идлибе после атак на своих военнослужащих, заявил пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик.
"Президент дал указания всем заинтересованным ведомствам, мы внимательно следим за развитием событий. Режим постепенно наращивает атаки, несмотря на предупреждения России. Сегодня нами был дан ответ в разы больше. Наши наблюдательные пункты в Идлибе останутся, и на каждую атаку будет дан такой же ответ. Необходимые подкрепления для наших наблюдательных пунктов прибывают", — сказал Челик журналистам.
Ранее Минобороны Турции сообщило о гибели пяти и ранении еще пятерых турецких солдат в результате артобстрела со стороны сирийских войск.
На минувшей неделе Турция перебросила дополнительные силы спецназа к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.
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В Кремле прокомментировали эскалацию конфликта в Идлибе
О том, что Турция не покинет их и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.
Это произошло на следующий день после того, как в результате воздушных ударов сирийской армии, по сообщениям официальной Анкары, в этой провинции погибли пять турецких военнослужащих и трое гражданских.
Как заявил Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Пятого февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе этой беседы президент Турции призвал российского коллегу повлиять на сирийского лидера Башара Асада с тем, чтобы армия САР прекратила наступление в Идлибе и отошла от турецких наблюдательных пунктов.
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Ситуация на северо-западе Сирии

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииОмер ЧеликИдлиб (мухафаза)Башар АсадВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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