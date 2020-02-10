Турция ждет поддержки НАТО из-за ситуации в Идлибе

"Мы постоянно находимся на связи с НАТО, проводим с альянсом консультации, в том числе по Сирии. Мы ждем, чтобы НАТО была рядом с Турцией в борьбе с терроризмом в целом. НАТО должна быть солидарна с Турцией", - сказал Челик журналистам в Анкаре, отвечая на вопрос, ожидает ли Турция поддержку альянса в связи с обострением ситуации в Идлибе.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.