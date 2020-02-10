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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T19:04+0300
https://ria.ru/20200210/1564516997.html
Турция ждет поддержки НАТО из-за ситуации в Идлибе
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РИА Новости

Турция ждет поддержки НАТО из-за ситуации в Идлибе

18:33 10.02.2020 (обновлено: 19:04 10.02.2020)
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© AFP 2020 / Omar Haj KadourТурецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
© AFP 2020 / Omar Haj Kadour
АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Турция ожидает от НАТО поддержки в связи с ситуацией в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в понедельник.
Ранее в понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
"Мы постоянно находимся на связи с НАТО, проводим с альянсом консультации, в том числе по Сирии. Мы ждем, чтобы НАТО была рядом с Турцией в борьбе с терроризмом в целом. НАТО должна быть солидарна с Турцией", - сказал Челик журналистам в Анкаре, отвечая на вопрос, ожидает ли Турция поддержку альянса в связи с обострением ситуации в Идлибе.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Обсудить 8
Война в СирииОмер ЧеликВладимир ПутинВоенная операция Турции в СирииИдлиб (мухафаза)НАТОТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
А Эрдоган говорил, что Турция даст мощный ответ и закричал - ПОМОГИТЕ! ))
10 февраля, 18:40
llevone2017
970200
А это уже свинство со стороны друга Эрдогана, звать НАТО без согласования с Россией и Ираном? А как же ранее заключенные договоренности?
10 февраля, 18:41
Александр Невский
1201001
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