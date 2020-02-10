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2020-02-10T23:29+0300
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Рианна рассказала, с кем планирует отметить День святого Валентина
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РИА Новости

Рианна рассказала, с кем планирует отметить День святого Валентина

23:29 10.02.2020
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© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАмериканская певица Рианна
Американская певица Рианна
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американская певица и актриса Рианна на презентации ее новой коллекции одежды в Нью-Йорке рассказала журналисту из издания The Cut, как и с кем планирует отметить День святого Валентина.
"Я собираюсь быть в студии. Очень волнуюсь по этому поводу. Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотел с ним записать музыку", — прокомментировала поп-звезда.
Но потом не выдержала и призналась: "Хорошо, я скажу вам. Это Фаррелл Уильямс".
Рианна также дала совет девушкам, которым не с кем отметить день влюбленных. По ее мнению, правильнее всего купить себе новый комплект нижнего белья и вкусно поесть.
Ранее СМИ писали, что девятый альбом исполнительницы должен был выйти в декабре 2019 года. Однако релиз по непонятным причинам так и не состоялся.
О новой дате выхода пластинки пока неизвестно.
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