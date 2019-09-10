Стало известно, когда Рианна выпустит новый альбом

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Новый диск американской певицы и актрисы Рианны должен выйти в декабре 2019 году, сообщает NME.
Об этом узнали журналисты, которые побывали на встрече со звукозаписывающей компанией Universal Music во Франции, где подтвердили, что девятый студийный альбом исполнительницы появится в конце этого года.
Ранее сама певица говорила о том, что записывает новую пластинку.
Например, в прошлом году, когда Рианна анонсировала выпуск продукта своей косметической марки в инстаграме, она ответила поклоннику, что диск будет готов в 2019 году, но не уточнила, когда именно.
Также она рассказывала, что не может дождаться выхода новых композиций: "Я довольна, что у нас много материала. Но я не собираюсь его выпускать, пока все не будет закончено, хотя очень хотелось бы".
Ее последний альбом Anti вышел в 2016 году. До этого такой долгий перерыв был только после выхода Unapologetic в ноябре 2012 года.