Стало известно, когда Рианна выпустит новый альбом

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Новый диск американской певицы и актрисы Рианны должен выйти в декабре 2019 году, Новый диск американской певицы и актрисы Рианны должен выйти в декабре 2019 году, сообщает NME.

Об этом узнали журналисты, которые побывали на встрече со звукозаписывающей компанией Universal Music во Франции, где подтвердили, что девятый студийный альбом исполнительницы появится в конце этого года.

Ранее сама певица говорила о том, что записывает новую пластинку.

Например, в прошлом году, когда Рианна анонсировала выпуск продукта своей косметической марки в инстаграме, она ответила поклоннику, что диск будет готов в 2019 году, но не уточнила, когда именно.

Также она рассказывала, что не может дождаться выхода новых композиций: "Я довольна, что у нас много материала. Но я не собираюсь его выпускать, пока все не будет закончено, хотя очень хотелось бы".