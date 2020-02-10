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Иран готов способствовать диалогу Турции и Сирии по ситуации в Идлибе
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РИА Новости

Иран готов способствовать диалогу Турции и Сирии по ситуации в Идлибе

18:01 10.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 фев – РИА Новости. Тегеран подтверждает свою готовность способствовать диалогу между Турцией и Сирией на фоне напряженной обстановки в Идлибе на севере Сирии, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Иран подтверждает готовность оказать содействие диалогу между братскими соседями Турцией и Сирией. Эскалация напряженности лишь служит интересам террористов и их спонсоров", - написал Зариф в Twitter, указав на необходимость избегать кровопролития, а также соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Ранее в понедельник телеканал NTV со ссылкой на минобороны Турции сообщил о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Минобороны ТурцииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаБашар АсадВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганИранВ мире
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