Москва не исключает встречи Путина и Эрдогана, заявил Песков

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пока конкретных планов по встрече президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана нет, но Москва ее не исключает, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается встречи лидеров, то пока конкретных планов проведения встречи нет, но при необходимости она может состояться", - сказал он.
Второй раунд российско-турецких переговоров по ситуации в идлибской зоне деэскалации завершился в понедельник в Анкаре. Ранее минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. Как заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, турецкие ВС поразили позиции сирийских войск, откуда велся артобстрел.
Как ранее информировал турецкий МИД, первый тур переговоров состоялся в Анкаре в субботу и продолжался около трех часов. Стороны обсудили шаги по обеспечению прекращения огня в Идлибе и переходу к политическому процессу в Сирии. Делегации Турции и России приняли решение о продолжении обсуждений.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России
5 февраля, 12:26Война в СирииЭрдоган призвал Путина оказать давление на Асада