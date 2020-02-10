Москва не исключает встречи Путина и Эрдогана, заявил Песков

"Что касается встречи лидеров, то пока конкретных планов проведения встречи нет, но при необходимости она может состояться", - сказал он.

Второй раунд российско-турецких переговоров по ситуации в идлибской зоне деэскалации завершился в понедельник в Анкаре. Ранее минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. Как заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, турецкие ВС поразили позиции сирийских войск, откуда велся артобстрел.

Как ранее информировал турецкий МИД, первый тур переговоров состоялся в Анкаре в субботу и продолжался около трех часов. Стороны обсудили шаги по обеспечению прекращения огня в Идлибе и переходу к политическому процессу в Сирии. Делегации Турции и России приняли решение о продолжении обсуждений.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.