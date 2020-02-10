Московский Никольский храм в Котельниках передали РПЦ

Здание Никольского храма в Котельниках является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время здесь располагается патриаршее подворье Православной церкви Чешских земель и Словакии.

Первое упоминание о церкви на месте современного храма относится к 1547 году. Ныне существующий храм был построен в 1822-1824 годах на средства князя Сергея Голицына. После революции храм был закрыт. В 1922 году из него были изъяты церковные ценности, позже здание передали Министерству геологии СССР. Внутренние интерьеры были уничтожены.

В 1992 году состоялось малое освящение вновь открывшегося храма, а в 1999 году храм был освящен патриархом Алексием II и митрополитом Чешских земель и Словакии Дорофеем. В октябре 1999 года Священный Синод РПЦ учредил при храме подворье Православной церкви Чешских земель и Словакии.

"Также в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 28 января 2020 года №2287 в собственность подворья было передано здание, расположенное по адресу: 1-й Котельнический переулок, дом 10, строение 3. Это выявленный объект культурного наследия "Дом причта храма святителя Николая в Котельниках, 1840-е годы", - говорится в сообщении.

Дом причта был построен в 1832 году также на средства князя Голицына. Строение использовалось для размещения богадельни, созданной при храме, и проживания церковнослужителей.