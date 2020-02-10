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Религия и мировоззрение
2020-02-10T17:59+0300
https://ria.ru/20200210/1564514696.html
Московский Никольский храм в Котельниках передали РПЦ
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РИА Новости

Московский Никольский храм в Котельниках передали РПЦ

17:59 10.02.2020
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CC BY-SA 3.0 / Sergey Ashmarin / Church of St Nicholas in Kotelniki / Moscow, RussiaХрам святителя Николая Мирликийского в Котельниках
Храм святителя Николая Мирликийского в Котельниках
CC BY-SA 3.0 / Sergey Ashmarin / Church of St Nicholas in Kotelniki / Moscow, Russia
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Департамент городского имущества Москвы распорядился передать здание храма святителя Николая Мирликийского в Котельниках в собственность Русской православной церкви, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.
Здание Никольского храма в Котельниках является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время здесь располагается патриаршее подворье Православной церкви Чешских земель и Словакии.
Первое упоминание о церкви на месте современного храма относится к 1547 году. Ныне существующий храм был построен в 1822-1824 годах на средства князя Сергея Голицына. После революции храм был закрыт. В 1922 году из него были изъяты церковные ценности, позже здание передали Министерству геологии СССР. Внутренние интерьеры были уничтожены.
В 1992 году состоялось малое освящение вновь открывшегося храма, а в 1999 году храм был освящен патриархом Алексием II и митрополитом Чешских земель и Словакии Дорофеем. В октябре 1999 года Священный Синод РПЦ учредил при храме подворье Православной церкви Чешских земель и Словакии.
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"Также в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 28 января 2020 года №2287 в собственность подворья было передано здание, расположенное по адресу: 1-й Котельнический переулок, дом 10, строение 3. Это выявленный объект культурного наследия "Дом причта храма святителя Николая в Котельниках, 1840-е годы", - говорится в сообщении.
Дом причта был построен в 1832 году также на средства князя Голицына. Строение использовалось для размещения богадельни, созданной при храме, и проживания церковнослужителей.
Возвращение Русской православной церкви зданий бывших храмов и ряда других объектов осуществляется на основе принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".
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Религия и мировоззрениеНиколай ЧудотворецНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваРоссиярелигия
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