Многодетным могут дать право на соцпомощь вне зависимости от дохода

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сенаторы внесли в Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают предоставить многодетным семьям право заключать социальные контракты на государственную соцпомощь вне зависимости от их среднедушевого дохода, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова.

Малоимущие россияне могут получить государственную социальную помощь по социальному контакту, к которому прилагается программа социальной адаптации. К таким мероприятиям, в частности, относятся поиск работы, профессиональная переподготовка и обучение, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

В настоящее время получателями такой помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе.

Законопроектом предлагается установить, что "получателями социальных услуг на основании социального контракта могут быть семьи, имеющие трех и более детей, независимо от величины их среднедушевого дохода".

"Предусмотренные законопроектом изменения позволят семьям, имеющим трех и более детей, в том числе и тем, чей доход, как правило, незначительно превышает величину прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, заключать социальный контракт и собственными усилиями при поддержке государства преодолеть трудную жизненную ситуацию и создавать достойные условия для содержания и воспитания детей", - говорится в пояснительной записке.