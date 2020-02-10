Фальков рассказал, как вовлечь студентов в учебу

"Индивидуальные образовательные траектории — это возможность для мотивированных и талантливых студентов. Для тех, кто пришел просто за дипломом, да, это будет обузой. Но нам же нужны студенты, которые понимают, зачем они получают образование и индивидуальные образовательные траектории, персонализация образования будет этому способствовать", - считает министр.