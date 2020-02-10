Фальков рассказал, как вовлечь студентов в учебу

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Индивидуальные образовательные траектории помогут вовлечь студентов в процесс учебы, дадут им возможность участвовать в своем развитии через формирование образовательных программ, заявил РИА Новости Валерий Фальков в одном из своих первых интервью на посту министра науки и высшего образования.
Он отметил, что сегодня немалая часть студентов во многом формально относятся к образованию, поскольку не могут повлиять на то, что они изучают, являются исполнителями по отношению к образовательным программам.
"Уровень их вовлечения минимальный, и отсюда как раз в качестве нового тезиса — возможность студентов участвовать в своем развитии через формирование образовательных программ. Это у каждого студента уникальный трек", - рассказал Фальков.
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Он также отметил, что при таком подходе изменится и уровень заинтересованности работодателей, а у студентов появится дополнительная возможность самоопределиться, скорректировать обучение.
"Индивидуальные образовательные траектории — это возможность для мотивированных и талантливых студентов. Для тех, кто пришел просто за дипломом, да, это будет обузой. Но нам же нужны студенты, которые понимают, зачем они получают образование и индивидуальные образовательные траектории, персонализация образования будет этому способствовать", - считает министр.