Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T18:21+0300
https://ria.ru/20200210/1564512920.html
Сенаторы рассказали о значении Ялтинской конференции
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/35/1563713593_0:34:3061:1756_1036x0_80_0_0_cafdd2e114a31010263ad6794c702618.jpg
РИА Новости

Сенаторы рассказали о значении Ялтинской конференции

17:18 10.02.2020 (обновлено: 18:21 10.02.2020)
176
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Опыт Ялтинской конференции должен быть изучен и продолжен, встреча лидеров Антигитлеровской коалиции в Ливадийском дворце заложила основы для формирования общей архитектуры безопасности, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В Ливадийском дворце 13-14 февраля пройдет международная конференция "Ялта 1945: Уроки истории". В рамках конференции запланировано проведение международного общественного форума по сохранению памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войнах "Победили вместе - во имя мира и созидания".
Цель мероприятий - напомнить об уникальной роли Ялтинской конференции 1945 года, привлечь внимание к вопросам сохранения исторической памяти, активизировать поиск новых путей формирования конструктивных и созидательных образов Великой Победы, которые содействовали бы укреплению взаимопонимания и мирных отношений между странами и народами. В ходе форума планируется обсудить Ливадийскую декларацию о поддержании мира и безопасности.
Соорганизатором конференции выступает Совет Федерации.
"Ялтинская конференция сыграла важнейшую роль для формирования общей архитектуры безопасности. Опыт конференции должен быть изучен и продолжен", - отметила Ковитиди.
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
9 февраля, 08:00
Сталин как в воду глядел. К юбилею "раздела Европы"
Она также подчеркнула, что именно по итогам встречи лидеров России, США и Великобритании Польша, как государство, было сформировано в современных границах, при этом Варшаве были переданы земли, которые ранее принадлежали Германии. "В этой связи удивляют заявления польских политиков о необходимости не только якобы компенсаций со стороны Советского Союза, но и пересмотра итогов Второй мировой войны", - сказала сенатор.
Она также напомнила, что Варшаву во время Второй мировой войны бомбили ее нынешние союзники. При этом Советский Союз оказывал всестороннюю политическую и экономическую помощь в восстановлении Польши, "на эти цели СССР выделил 29 миллиардов рублей", подчеркнула она.
В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков также отметил большое значение Ялтинской конференции, которая позволила "консолидировать международные силы в борьбе с агрессией". Он полагает, что в работе конференции могут принять участие представители стран Антигитлеровской коалиции, включая США и Великобританию.
Замглавы Оборонного комитета Совфеда Михаил Козлов подчеркнул, что главное значение встречи в Ливадийском дворце - "способность стран подняться над своими политическими амбициями и сообща противодействовать стране-агрессору". По его мнению, этот опыт востребован и сегодня.
Член Конституционного комитета Совфеда Алексей Александров подчеркнул, что Ливадийская конференция, ее значение очень важно и сегодня, когда мир вновь стоит на грани крупных международных конфликтов.
"75 лет назад странам удалось противостоять человеконенавистническим идеям нацистов о превосходстве над другими народами. Именно в Ялте была достигнута договоренность о создании международного суда над нацистскими преступниками, родилась идея будущего Потсдама", - сказал парламентарий.
По словам Александрова, именно в Ялте начался процесс международного осуждения нацистской идеологии, ценный опыт объединения в сотрудничестве против этого зла таких разных стран, как Советский Союз, Великобритания и США. Затем к ним присоединились и другие государства.
"Опыт Ялтинской конференции востребован и сейчас, когда мировое сообщество должно вновь объединиться в борьбе со злом, которое угрожает человечеству. Тогда, 75 лет назад, никто не могу и представить, что страны вновь окажутся на пороге мировых войн", - подчеркнул он.
Александров отметил, что историческая правда, факты о событиях Второй мировой войны, того, что предшествовало войне, очень важны и востребованы сейчас для анализа истории, для того, чтобы столь страшные ошибки больше не повторялись.
Ковитиди в свою очередь добавила, что в настоящее время высока угроза информаций безопасности, активизировались гибридные войны, которым необходимо противодействовать.
Здание Министерства иностранных дел РФ
4 февраля, 13:21
МИД опубликовал тематические подборки документов Ялтинской конференции
310000
Обсудить 1
Михаил КозловЯлтинская конференция (1945)Ольга КовитидиСергей ЦековВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Совет Федерации РФАлексей АлександровВеликобританияРоссияСССРСШАВ мире
Рекомендуем
Дубай
Правитель Дубая провел переговоры с Сергеем Нарышкиным
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
США продолжают делать ставку на силовое давление, заявил Лавров
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Москва не исключает встречи Путина и Эрдогана, заявил Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
В Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Санкции США направлены против каждого иранца, заявил Роухани
Города мира. Вена
Российские дипломаты почтили память своих предшественников в Вене
Сотрудник таможенной службы РФ с собакой осуществляет досмотр автомобиля на контрольно-пропускном пункте Бугристое российско-казахстанской границы
Под Смоленском пресекли попытку вывоза старинных монет в Белоруссию
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Сулеймани мог бы легко ликвидировать генералов США, считает Роухани
Вид на Дамаск с горы Касьюн
В Дамаске взорвался заминированный автомобиль
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Маас призвал правящую ХДС дистанцироваться от правых экстремистов
Здание посольства России в Пекине
Российское посольство не будут эвакуировать из Китая
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани объяснил, зачем Иран разрабатывает высокоточные ракеты
Знак Шипы на автомобиле
В ЕР оценили идею ограничить использование шипованных шин
Цветы и свеча
Умер разведчик Александр Голубев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния