Сенаторы рассказали о значении Ялтинской конференции

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Опыт Опыт Ялтинской конференции должен быть изучен и продолжен, встреча лидеров Антигитлеровской коалиции в Ливадийском дворце заложила основы для формирования общей архитектуры безопасности, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В Ливадийском дворце 13-14 февраля пройдет международная конференция "Ялта 1945: Уроки истории". В рамках конференции запланировано проведение международного общественного форума по сохранению памяти о Великой Отечественной Второй мировой войнах "Победили вместе - во имя мира и созидания".

Цель мероприятий - напомнить об уникальной роли Ялтинской конференции 1945 года, привлечь внимание к вопросам сохранения исторической памяти, активизировать поиск новых путей формирования конструктивных и созидательных образов Великой Победы, которые содействовали бы укреплению взаимопонимания и мирных отношений между странами и народами. В ходе форума планируется обсудить Ливадийскую декларацию о поддержании мира и безопасности.

"Ялтинская конференция сыграла важнейшую роль для формирования общей архитектуры безопасности. Опыт конференции должен быть изучен и продолжен", - отметила Ковитиди.

Она также подчеркнула, что именно по итогам встречи лидеров России, США и Великобритании Польша, как государство, было сформировано в современных границах, при этом Варшаве были переданы земли, которые ранее принадлежали Германии. "В этой связи удивляют заявления польских политиков о необходимости не только якобы компенсаций со стороны Советского Союза, но и пересмотра итогов Второй мировой войны", - сказала сенатор.

Она также напомнила, что Варшаву во время Второй мировой войны бомбили ее нынешние союзники. При этом Советский Союз оказывал всестороннюю политическую и экономическую помощь в восстановлении Польши, "на эти цели СССР выделил 29 миллиардов рублей", подчеркнула она.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков также отметил большое значение Ялтинской конференции, которая позволила "консолидировать международные силы в борьбе с агрессией". Он полагает, что в работе конференции могут принять участие представители стран Антигитлеровской коалиции, включая США и Великобританию.

Замглавы Оборонного комитета Совфеда Михаил Козлов подчеркнул, что главное значение встречи в Ливадийском дворце - "способность стран подняться над своими политическими амбициями и сообща противодействовать стране-агрессору". По его мнению, этот опыт востребован и сегодня.

Член Конституционного комитета Совфеда Алексей Александров подчеркнул, что Ливадийская конференция, ее значение очень важно и сегодня, когда мир вновь стоит на грани крупных международных конфликтов.

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"75 лет назад странам удалось противостоять человеконенавистническим идеям нацистов о превосходстве над другими народами. Именно в Ялте была достигнута договоренность о создании международного суда над нацистскими преступниками, родилась идея будущего Потсдама", - сказал парламентарий.

По словам Александрова, именно в Ялте начался процесс международного осуждения нацистской идеологии, ценный опыт объединения в сотрудничестве против этого зла таких разных стран, как Советский Союз, Великобритания и США. Затем к ним присоединились и другие государства.

"Опыт Ялтинской конференции востребован и сейчас, когда мировое сообщество должно вновь объединиться в борьбе со злом, которое угрожает человечеству. Тогда, 75 лет назад, никто не могу и представить, что страны вновь окажутся на пороге мировых войн", - подчеркнул он.

Александров отметил, что историческая правда, факты о событиях Второй мировой войны, того, что предшествовало войне, очень важны и востребованы сейчас для анализа истории, для того, чтобы столь страшные ошибки больше не повторялись.