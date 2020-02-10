Пресс-конференция о взаимодействии медиа в борьбе с мошенничеством

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14 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция о взаимодействии между ведущими медиахолдингами, НКО и представителями рекламных агентств в борьбе с мошенничеством.