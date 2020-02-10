Пресс-конференция о взаимодействии медиа в борьбе с мошенничеством

Участники:
- сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по социальной рекламе и социальным коммуникациям, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, генеральный директор АНО "Детский хоспис" Александр ТКАЧЕНКО;
- директор фонда "Старость в радость" Елизавета ОЛЕСКИНА;
- учредитель и генеральный директор Фонда помощи детям с ДЦП "Подарок ангелу" Анастасия ПРИКАЗЧИКОВА;
- президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей ПИМАНОВ;
- руководитель управления редакционной политики холдинга "СТС Медиа" Алексей КИРЕЕВ;
- директор Благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина ШЕРГОВА.
15 февраля – Международный день детей, больных раком. Многие благотворительные фонды оказывают огромную помощь семьям с детьми, страдающими от онкологических или иных тяжелых заболеваний. Однако иногда, прикрываясь благородной целью, подобные сборы осуществляют мошенники. О том, как отличить настоящую беду от обмана и стремлению к наживе на чужом горе, расскажут участники мероприятия.
В ходе пресс-конференции также состоится подписание Меморандума о взаимодействии с целью предотвращения рисков недобросовестных сборов денежных средств, осуществляемых посредством распространения социальной рекламы, между ведущими медиахолдингами, благотворительными фондами и представителями рекламных агентств.
Меморандум вступит в силу сразу после его опубликования на сайте Общественной палаты РФ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по социальной рекламе и социальным коммуникациям, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, генеральный директор АНО "Детский хоспис" Александр ТКАЧЕНКО;
- директор фонда "Старость в радость" Елизавета ОЛЕСКИНА;
- учредитель и генеральный директор Фонда помощи детям с ДЦП "Подарок ангелу" Анастасия ПРИКАЗЧИКОВА;
- президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей ПИМАНОВ;
- руководитель управления редакционной политики холдинга "СТС Медиа" Алексей КИРЕЕВ;
- директор Благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина ШЕРГОВА.
15 февраля – Международный день детей, больных раком. Многие благотворительные фонды оказывают огромную помощь семьям с детьми, страдающими от онкологических или иных тяжелых заболеваний. Однако иногда, прикрываясь благородной целью, подобные сборы осуществляют мошенники. О том, как отличить настоящую беду от обмана и стремлению к наживе на чужом горе, расскажут участники мероприятия.
В ходе пресс-конференции также состоится подписание Меморандума о взаимодействии с целью предотвращения рисков недобросовестных сборов денежных средств, осуществляемых посредством распространения социальной рекламы, между ведущими медиахолдингами, благотворительными фондами и представителями рекламных агентств.
Меморандум вступит в силу сразу после его опубликования на сайте Общественной палаты РФ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/