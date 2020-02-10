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На Урале семья бросила котенка в аэропорту, чтобы не платить за него
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РИА Новости

На Урале семья бросила котенка в аэропорту, чтобы не платить за него

16:58 10.02.2020 (обновлено: 19:26 10.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБританская порода кошек
Британская порода кошек
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Британская порода кошек. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Семейная пара оставила в екатеринбургском аэропорту коробку с котенком после того, как их попросили оплатить перевозку питомца. Об этом сообщило Уральское таможенное управление.
В ведомстве рассказали, что у пассажиров, направлявшихся в Таджикистан, были все документы на пересечение границы с котом, однако на стойке регистрации сотрудник авиакомпании сообщил им, что за перевозку необходимо доплатить 2,5 тысячи рублей.
"Семейная пара сказала, что у них нет таких денег, и просто оставила коробку между стойками регистрации и зоной таможенного контроля", — рассказала Sputnik Беларусь пресс-секретарь Уральского таможенного управления Юлия Швыдченко.
Коробку с животным заметили сотрудники таможни. Они и нашли питомцу, внешне похожему на породистого "британца", новых хозяев. "Неудавшегося пассажира" забрал к себе один из инспекторов.
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ТаджикистанЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Это плохая семья.
10 февраля, 17:13
Svinka Ontherun
3300204
аэрофлот наживается на чем может...
10 февраля, 17:12
mmilentich
21000114
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