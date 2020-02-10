На Урале семья бросила котенка в аэропорту, чтобы не платить за него

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Семейная пара оставила в екатеринбургском аэропорту коробку с котенком после того, как их попросили оплатить перевозку питомца. Об этом сообщило Уральское таможенное управление.
В ведомстве рассказали, что у пассажиров, направлявшихся в Таджикистан, были все документы на пересечение границы с котом, однако на стойке регистрации сотрудник авиакомпании сообщил им, что за перевозку необходимо доплатить 2,5 тысячи рублей.
"Семейная пара сказала, что у них нет таких денег, и просто оставила коробку между стойками регистрации и зоной таможенного контроля", — рассказала Sputnik Беларусь пресс-секретарь Уральского таможенного управления Юлия Швыдченко.
Коробку с животным заметили сотрудники таможни. Они и нашли питомцу, внешне похожему на породистого "британца", новых хозяев. "Неудавшегося пассажира" забрал к себе один из инспекторов.
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