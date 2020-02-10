В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о возможном новом иске

По словам Цекова, сейчас существуют договоренности о прекращении всех исков с условием, что будет заключен новый контракт на транзит газа через Украину. Также сенатор обратил внимание на то, что несмотря на заключение данного контракта, был выплачен долг, присужденный "Газпрому" Стокгольмским арбитражем.