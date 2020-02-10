В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о возможном новом иске

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о возможном новом иске.
По словам Цекова, сейчас существуют договоренности о прекращении всех исков с условием, что будет заключен новый контракт на транзит газа через Украину. Также сенатор обратил внимание на то, что несмотря на заключение данного контракта, был выплачен долг, присужденный "Газпрому" Стокгольмским арбитражем.
По мнению сенатора, вместо того, чтобы "работать с чистого листа", "Нафтогаз" и в целом Украина планируют жить за счет предъявления исков России. Цеков выразил уверенность, что Москва должна выработать "очень действенные меры" против подобной политики Киева.
Ранее Витренко заявил, что "Нафтогаз" изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке компании в 2009 году "Газпромом" долга "Росукрэнерго" на 1,7 миллиарда долларов.