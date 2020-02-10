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Крамп-Карренбауэр заявила, что останется главой Минобороны Германии
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РИА Новости

Крамп-Карренбауэр заявила, что останется главой Минобороны Германии

16:45 10.02.2020 (обновлено: 16:53 10.02.2020)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeАннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине. 10 февраля 2020
Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине. 10 февраля 2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине. 10 февраля 2020
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Глава немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила на пресс-конференции в Берлине, что сохранит за собой должность министра обороны в правительстве Ангелы Меркель.
Ранее она сообщила о том, что не будет баллотироваться в канцлеры ФРГ на следующих выборах в Германии, а также сдаст свои полномочия главы Христианско-демократического союза (ХДС), когда будет утверждена кандидатура нового кандидата в канцлеры от ХДС.
"Пост министра обороны я сохраню по желанию канцлера, буду изо всех сил поддерживать наших солдат до конца работы нынешнего правительства", - сказала Крамп-Карренбауэр, ее выступление транслировали немецкие телеканалы.
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрМинобороны ГерманииХристианско-демократический союз ГерманииАнгела МеркельГерманияВ мире
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