Крамп-Карренбауэр заявила, что останется главой Минобороны Германии

БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Глава немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила на пресс-конференции в Берлине, что сохранит за собой должность министра обороны в правительстве Ангелы Меркель.
Ранее она сообщила о том, что не будет баллотироваться в канцлеры ФРГ на следующих выборах в Германии, а также сдаст свои полномочия главы Христианско-демократического союза (ХДС), когда будет утверждена кандидатура нового кандидата в канцлеры от ХДС.
"Пост министра обороны я сохраню по желанию канцлера, буду изо всех сил поддерживать наших солдат до конца работы нынешнего правительства", - сказала Крамп-Карренбауэр, ее выступление транслировали немецкие телеканалы.