Маас призвал правящую ХДС дистанцироваться от правых экстремистов

БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас на фоне политического скандала в Германии призвал правящую партию Христианско-демократический союз дистанцироваться от крайне правых политических сил.
Таким образом Маас прокомментировал решение председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не выдвигать свою кандидатуру в канцлеры в 2021 году. Это произошло на фоне скандала в регионе Тюрингия, где фракция ХДС в ландтаге вопреки рекомендациям федерального бюро проголосовала вместе с фракцией "Альтернатива для Германии" за назначение премьер-министром региона Томаса Кеммериха из партии Свободные демократы. Сам Маас представляет партнера ХДС по большой коалиции Социал-демократическую партию Германии.
"Я лично с большим уважением отношусь к решению Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Все партии должны, наконец, понять, о чем идет речь. Наша позиция по отношению к правоэкстремистам должна быть предельно четкой", - написал Маас в Twitter.
Он добавил, что "кто бы ни стал новым председателем ХДС, должен позаботиться о том, чтобы партия оставалась надежным партнером". "Это значит: партия должна на всех уровнях последовательно дистанцироваться от правоэкстремистов", - добавил Маас.