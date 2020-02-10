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Маас призвал правящую ХДС дистанцироваться от правых экстремистов
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РИА Новости

Маас призвал правящую ХДС дистанцироваться от правых экстремистов

16:39 10.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас на фоне политического скандала в Германии призвал правящую партию Христианско-демократический союз дистанцироваться от крайне правых политических сил.
Таким образом Маас прокомментировал решение председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не выдвигать свою кандидатуру в канцлеры в 2021 году. Это произошло на фоне скандала в регионе Тюрингия, где фракция ХДС в ландтаге вопреки рекомендациям федерального бюро проголосовала вместе с фракцией "Альтернатива для Германии" за назначение премьер-министром региона Томаса Кеммериха из партии Свободные демократы. Сам Маас представляет партнера ХДС по большой коалиции Социал-демократическую партию Германии.
"Я лично с большим уважением отношусь к решению Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Все партии должны, наконец, понять, о чем идет речь. Наша позиция по отношению к правоэкстремистам должна быть предельно четкой", - написал Маас в Twitter.
Он добавил, что "кто бы ни стал новым председателем ХДС, должен позаботиться о том, чтобы партия оставалась надежным партнером". "Это значит: партия должна на всех уровнях последовательно дистанцироваться от правоэкстремистов", - добавил Маас.
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Альтернатива для Германии (партия)Хайко МаасХристианско-демократический союз ГерманииМИД ГерманииГерманияВ мире
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