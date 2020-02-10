Маас призвал правящую ХДС дистанцироваться от правых экстремистов

Таким образом Маас прокомментировал решение председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не выдвигать свою кандидатуру в канцлеры в 2021 году. Это произошло на фоне скандала в регионе Тюрингия, где фракция ХДС в ландтаге вопреки рекомендациям федерального бюро проголосовала вместе с фракцией "Альтернатива для Германии" за назначение премьер-министром региона Томаса Кеммериха из партии Свободные демократы. Сам Маас представляет партнера ХДС по большой коалиции Социал-демократическую партию Германии.