Эрдоган призвал сделать Турцию мировым брендом по кибербезопасности

АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Турция должна превратиться в мировой бренд в сфере кибербезопасности, заявил президент страны Тайип Эрдоган в Анкаре в понедельник.

"Турция находится на 20-м месте в мире и на 11-м в Европе в рейтинге кибербезопасности, перегнав Италию и ФРГ. Будем подниматься еще выше, чтобы стать мировым брендом в этой сфере", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре на открытии центра по реагированию на киберпреступления.

По его словам, информационная безопасность не менее значима для интересов страны, чем безопасность границ, и с развитием технологий кибератаки представляют собой большую угрозу. Турецкий лидер также заявил, что важно защищать данные в рамках ожидаемого появления 5G-технологий.

"Все турецкие данные должны оставаться в Турции. Переход на 5G-технологии необходимо произвести на отечественном программном обеспечении, мы продолжаем работать над этим", - сказал турецкий президент.

По его мнению, преступления, совершаемые в интернете, должны быть наказуемы так же, как преступления, которые совершаются в реальной жизни.