Глава Минобрнауки назвал первоочередную задачу вузов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Задача высшего учебного заведения – раскрыть талант студента, и на это не должны влиять особенности здоровья учащегося и возможные ограничения по присутствую его в аудитории, заявил РИА Новости в своем первом интервью на посту министра науки и высшего образования Задача высшего учебного заведения – раскрыть талант студента, и на это не должны влиять особенности здоровья учащегося и возможные ограничения по присутствую его в аудитории, заявил РИА Новости в своем первом интервью на посту министра науки и высшего образования Валерий Фальков

"Что касается вопросов доступной среды, безбарьерной среды, разнообразия и поддержки инклюзии, то это один из трендов сегодня в мире и в образовании, это особенно остро чувствуется", - рассказал Фальков.

Он также отметил, что сейчас задача, связанная с инклюзией, звучит следующим образом: любому гражданину РФ, любому заинтересованному иностранному студенту необходимо предоставить возможности получить образование в российском вузе, независимо от его состояния здоровья и тех ограничений, которые, возможно, существуют.

По словам министра, работа по созданию безбарьерной среды в российских вузах будет продолжена, есть ряд проектов, таких как создание региональных учебно-методических центров по инклюзивному образованию.

"И, конечно, будем первоочередное внимание этому уделять. Почему? Потому что каждый уникален по-своему, и задача университета – талант студента, талант учащегося раскрыть. Если существуют какие-то физические, либо иные ограничения, связанные с тем, что он не может присутствовать в аудитории, то в современном мире это все решаемо, надо просто сделать это и обеспечить", - отметил Фальков.