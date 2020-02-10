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Глава Минобрнауки назвал первоочередную задачу вузов
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РИА Новости

Глава Минобрнауки назвал первоочередную задачу вузов

16:18 10.02.2020 (обновлено: 17:39 10.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Задача высшего учебного заведения – раскрыть талант студента, и на это не должны влиять особенности здоровья учащегося и возможные ограничения по присутствую его в аудитории, заявил РИА Новости в своем первом интервью на посту министра науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Что касается вопросов доступной среды, безбарьерной среды, разнообразия и поддержки инклюзии, то это один из трендов сегодня в мире и в образовании, это особенно остро чувствуется", - рассказал Фальков.
Он также отметил, что сейчас задача, связанная с инклюзией, звучит следующим образом: любому гражданину РФ, любому заинтересованному иностранному студенту необходимо предоставить возможности получить образование в российском вузе, независимо от его состояния здоровья и тех ограничений, которые, возможно, существуют.
По словам министра, работа по созданию безбарьерной среды в российских вузах будет продолжена, есть ряд проектов, таких как создание региональных учебно-методических центров по инклюзивному образованию.
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"И, конечно, будем первоочередное внимание этому уделять. Почему? Потому что каждый уникален по-своему, и задача университета – талант студента, талант учащегося раскрыть. Если существуют какие-то физические, либо иные ограничения, связанные с тем, что он не может присутствовать в аудитории, то в современном мире это все решаемо, надо просто сделать это и обеспечить", - отметил Фальков.
Он уточнил, что это большая системная работа на долгие годы вперед, а ведущие вузы России над этим работают давно, последовательно и уже достигли значительных результатов. "Наша задача, чтобы вся система была хорошо адоптирована для любого человека, кто хотел бы получить знания, независимо от того, в какой жизненной ситуации он находится", - добавил министр.
Читайте полный текст интервью с Валерием Фальковым >>
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