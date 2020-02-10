В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

"Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, закрепляющего на ближайшие три года бюджетное финансирование выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогам государственных и муниципальных школ страны за классное руководство. На это предполагается потратить более 170 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.