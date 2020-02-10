В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
"Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, закрепляющего на ближайшие три года бюджетное финансирование выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогам государственных и муниципальных школ страны за классное руководство. На это предполагается потратить более 170 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство в настоящее время ведет работу над тем, чтобы выплаты классным руководителям начались уже с сентября нынешнего года.
"Мы внимательно смотрим, как субъекты планируют осуществлять эти выплаты, обращая внимание коллег на местах, что несмотря на президентскую доплату, уже действующие до этого момента региональные выплаты учителям в субъектах должны быть сохранены", - цитирует пресс-служба министра просвещения Сергея Кравцова.