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Главврача владимирской больницы обвинили в получении взятки
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РИА Новости

Главврача владимирской больницы обвинили в получении взятки

16:08 10.02.2020 (обновлено: 16:14 10.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БРЯНСК, 10 фев - РИА Новости. Главврач больницы скорой помощи во Владимире обвиняется в получении взятки в 1,7 миллиона рублей за проведение аукциона на поставку оборудования, сообщает СУ СК РФ по региону.
Следствие возбудило уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Владимира" Евгения Яскина, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
"Следователем по особо важным делам СУ СК России совместно с оперативными службами УФСБ установлено, что руководитель медицинского учреждения за содействие представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования получил взятку в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По ходатайству следствия суд отправил Яскина под домашний арест.
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