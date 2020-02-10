Главврача владимирской больницы обвинили в получении взятки

Следствие возбудило уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Владимира" Евгения Яскина, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

"Следователем по особо важным делам СУ СК России совместно с оперативными службами УФСБ установлено, что руководитель медицинского учреждения за содействие представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования получил взятку в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.